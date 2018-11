Marbach/Fußball FC Marbach ist personell ordentlich gebeutelt

„Armando hat im letzten Spiel einen Schlag auf die Hand bekommen. Er konnte deshalb auch diese Woche nicht trainieren. Es kann daher gut sein, dass wir ihn in Riexingen ersetzen müssen“, sagt Koutroubis, hat die Alternative jedoch schon in der Hinterhand. Timo Forisch, vor einigen Jahren noch Stammkeeper bei den Marbachern und heute im Vorstandsteam, könnte sein Comeback feiern. Er saß bereits in den vergangenen Spielen auf der Ersatzbank. „Er hat ja Erfahrung, von daher mache ich mir da keine Sorgen“, sagt Niko Koutroubis. Mehr Bauchschmerzen bereitet ihm das Umbauen der Abwehr. „Ich werde wohl Kordian Zieba wieder neben Christian Linke in die Innenverteidigung ziehen“, verrät er. Bereits gegen Kornwestheim vergangene Woche musste der Mittelfeldmann hier aushelfen. „Ich sehe Kordi natürlich lieber im Mittelfeld, aber in der Situation ist er hinten enorm wichtig für uns. Mit seiner Erfahrung hilft er uns da“, erklärt Koutroubis, dem zudem die Brisanz der Partie klar ist. „So Spiele wie gegen Riexingen sind für uns Sechs-Punkte-Spiele. Da entscheidet sich viel für uns“, weiß der Coach des Tabellenletzten, der dringend Punkte braucht, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.