Ich bin nicht unzufrieden mit unserer Hinrunde, aber wir müssen uns weiterentwickeln“, sagt José Carneiro. Im Sommer übernahm er den Unterbau des Bezirksliga-Teams des FC Marbach, mit dem er nun als Tabellendritter der Kreisliga B2 Enz-Murr überwintert hat. Neun Siege, ein Remis und drei Niederlagen ergeben summa summarum 28 Punkte, womit der FC Marbach II nur drei Zähler hinter Spitzenreiter und Topfavorit SGV Freiberg II liegt. Auch wenn man an den ersten beiden Rückrundenspieltagen pausiert und erst am 19. März mit dem Heimspiel gegen den SGV Murr II ins Geschehen eingreift, steht Carneiro mit seinen Spielern schon seit Ende Januar wieder im Training. Das lief gut

Oberstes Ziel einer jeden zweiten Mannschaft ist es in der Regel, junge Spieler an den Kader der Ersten heranzuführen. Mit Luca Heinrich und Benedikt Schreckenberger haben im Herbst zwei Akteure aus Carneiros Kader den Sprung nach oben ins Bezirksliga-Team Christian Seebers geschafft. „Die beiden haben sich oben etabliert“, freut sich Carneiro und stellt die „gute Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft“ heraus. Auch der von einigen Nebengeräuschen begleitete Abgang seines Bruders Toni als Co-Trainer der Ersten tat dem keinen Abbruch. „Ich sehe das professionell“, betont José Carneiro. Positiv notiert er zudem den Zusammenhalt in seiner eigenen Mannschaft. „Da gibt es viele private Kontakte, aber man treibt sich auch sportlich an“, erzählt der Trainer und gibt ein Beispiel: „Nach unserem 5:0-Sieg beim GSV Steinheim im letzten Spiel vor Weihnachten saßen die Jungs in der Kabine, haben sich aber nicht etwa über die Winterpause gefreut. Die waren stinksauer auf sich selbst, weil sie in dem Spiel viel mehr für unser Torverhältnis hätten tun können“. Das lief nicht gut

Nicht wirklich glücklich ist José Carneiro mit der Balance in seinem Kader. „Ich habe überdurchschnittlich viele Innenverteidiger, aber kaum gelernte Stürmer im Team“, erzählt er. Folge dessen sei, dass man nur vergleichsweise wenig Präsenz in vorderster Front habe. „Wenn ein Gegner tief steht und die Schotten dicht macht, haben wir daher Probleme, das Spiel zu machen“, weiß der Trainer. Aus der Not heraus stellte er daher häufig Routinier Alexander Kouimelis, einen gelernten Verteidiger, ins Angriffszentrum, wo diesem allerdings mit seiner Kopfballstärke einige entscheidende Treffer gelangen. Bewertung der Neuzugänge

Viel tut sich diesbezüglich bei einem B-Ligisten meist nicht. So war es auch im Sommer bei der FC-Zweiten. Als echte Verstärkung entpuppte sich jedoch Innenverteidiger Tiago Silva. „Im Herbst wurde er dann Vater und hat sich eine Auszeit genommen. In der Rückrunde rechne ich aber wieder mit ihm“, sagt Carneiro. Im Winter stießen nun auch noch zwei Neue zu seinem Team. Dennis Sistek (Außenbahn, defensiv) spielte Teile der Hinrunde noch beim SKV Eglosheim, Thomas Scheike durchlief einst die FC-Jugend, wo er zusammen mit Pierre Fees kickte, zuletzt hat er aber acht Jahre lang pausiert. „Ein starker Sechser, der uns weiterhelfen kann. Er muss aber körperlich noch zulegen“, urteilt Carneiro. Bester Spieler

„Die besten sind immer die, die auf dem Platz stehen“, sagt José Carneiro salomonisch. Zwei seiner zweifellos Besten haben mit Schreckenberger und Heinrich den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Größte Enttäuschung

Vor allem die 1:5-Niederlage beim SGV Freiberg II kommt dem Coach da in den Sinn. „Man kann verlieren, der Gegner kann auch einmal klar besser sein. Aber man muss erhobenen Hauptes vom Platz gehen“, sagt Carneiro, denn genau dies vermisste er bei der Schlappe bei seiner Elf. Ausblick und Prognose

An der Tabellenspitze der Staffel B2 sieht es nach einem Vierkampf aus. Hinter Topfavorit Freiberg, der sich in den entscheidenden Vergleichen aus seinem Verbandsliga-Kader verstärken kann und dann klare Qualitätsvorteile hat, liegen die Marbacher und der TSV 1899 Benningen II gleichauf, zudem kann der GSV Höpfigheim noch aufschließen. „Ich rede nicht vom Aufstieg und meine Mannschaft auch nicht. Aber wir wollen die Chance nutzen, falls sie sich bietet, weil unsere Konkurrenten stolpern sollten“, sagt Carneiro.