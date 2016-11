In der Kreisliga B2 Enz-Murr schlug der GSV Erdmannhausen II

den bis dato Zweiten VfR Großbottwar II

mit 2:1 (0:1). „Wir waren heute spielerisch besser, sind aber quasi mit dem Pausenpfiff in Rückstand geraten“, sagte GSV-Trainer Benjamin Fink. Davide Pintus profitierte von einem Abstimmungsfehler zwischen GSV-Keeper und Abwehr und sorgte für das 1:0 aus Sicht des VfR (43.). Dessen Führung währte aber nicht lange. Kurz nach der Pause sorgte ein Eigentor der Großbottwarer für das 1:1, bevor John Ajji das Spiel per Foulelfmeter zugunsten der Erdmannhäuser entschied (70.). „Wir haben heute keine gute Leistung gebracht und ich will die Niederlage auch nicht dem Schiri zuschreiben, aber was der heute gepfiffen hat, war unmöglich“, ärgerte sich VfR-Coach Luigi Piu und fügte an: „Das Foul, das zum Elfmeter führte, passierte gut und gerne drei Meter vor dem Sechzehner. Zudem will er das von der Mittellinie aus gesehen haben.“ „Ja, es gab gravierende Fehlentscheidung des Unparteiischen auf beiden Seiten“, musste auch Benjamin Fink zugeben. Der VfR rutschte vom zweiten auf den dritten Platz.

Weil der bisherige Dritte, der TSV 1899 Benningen II,

spielfrei war (ebenso wie der SGV Murr II

und der TSG Steinheim II

), profitierte von der Großbottwarer Niederlage in erster Linie der FC Marbach II,

der dank eines Auswärtssiegs vom vierten auf den zweiten Platz kletterte. Dabei zeigte der FC-Gegner, der Gastgeber GSV Pleidelsheim II,

„sein wahrscheinlich bestes Spiel der laufenden Saison“ fand GSV-Trainer Marc Müller. Weil der GSV aber seine Chancen nicht nutzte, unterlag man am Ende mit 1:3 (0:1). „Das war der erwartet unangenehme Gegner, gegen den wir anfangs Schwierigkeiten hatten, weil wir mit den Platzverhältnissen erst nicht zurechtkamen“, sagte FC-Trainer José Carneiro. In der 39. Minute brachte Benedikt Schreckenberger den FC mit 1:0 in Führung, kurz nach dem Wiederanpfiff glich Pascal Weilguny für den GSV zum 1:1 aus. „Wir haben dann besser Druck gemacht und sind immer gefährlicher geworden“, so Carneiro. Lukas Danner (72.) und erneut Benedikt Schreckenberger (82.) machten den „Arbeitssieg“ dann klar.

Mit einem torlosen Remis trennten sich der Fünfte GSV Höpfigheim

und der punktgleiche TuS Freiberg. „Das war ein spannendes Spiel mit viel Tempo und vielen Zweikämpfen“, berichtete GSV-Co-Trainer Sebastian Nafzger. Kai Löder hatte per Kopfball eine gute Möglichkeit, ein Freiberger Spieler rettete aber auf der Linie. „Mit etwas Glück gewinnen wir das Spiel, das Unentschieden geht aber in Ordnung“, resümierte Nafzger.

Die Sportfreunde Mundelsheim 06

konnten beim Tabellenersten SGV Freiberg II nicht für eine Überraschung sorgen und kassierten eine 0:9-Klatsche.

Erwartungsgemäß schwer hatte es auch der TSV Affalterbach II

in der Parallelstaffel B3 beim Spitzenreiter FSV Oßweil II. Die TSV-Elf von Trainer Ralf Hoffmann unterlag auswärts mit 0:8 (0:6) und rutschte von zehnten auf den elften Platz.

Weiterhin auf dem neunten Tabellenplatz steht der GSV Höpfigheim II

nach der 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen die SGM Hochberg/Hochdorf II.