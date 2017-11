Marbach/Fußball FC Marbach feiert zehnten Sieg im zwölften Spiel

Der FC Marbach marschiert weiter in der Fußball-Bezirksliga. Das Team von Trainer Chris Seeber feierte am Samstag mit dem 4:1 (2:0) beim TSV Eltingen den zehnten Sieg im zwölften Saisonspiel. „Das war absolut verdient. Eltingen hat uns in keiner Situation Schwierigkeiten bereitet. Wir hätten das Ergebnis sogar noch höher gestalten können“, meinte Seeber, der mit seinem Team daraufhin über Nacht die Tabellenspitze übernahm.

Schon in den ersten 30 Minuten hätten die Gäste aus der Schillerstadt das Ergebnis ganz deutlich gestalten können. Denn: Erst traf Torjäger Nesreddin Kenniche nach einer Flanke von Timo Binder per Kopf zum 1:0 (10.), dann markierte Angelo de Capua nach einem Diagonalball von Kenniche das 2:0 (26.). Doch dem nicht genug. „Wir haben in der ersten halben Stunde sehr druckvoll gespielt und uns dadurch viele Chancen erarbeitet. Angelo hatte noch zwei Hundertprozentige auf dem Fuß, Nessi eine und Pierre Fees hatte eine gute Einschussmöglichkeit“, berichtete Seeber und meinte: „Eltingen war mit dem 2:0 zur Pause noch gut bedient. Es hätte auch 5:0 oder 5:1 stehen können.“ Denn kurz vor dem Gang in die Kabinen kamen die Hausherren mit einem Pfostentreffer nach einer Standardsituation zur ersten und auch einzigen Chance im ersten Durchgang. Ansonsten blieben sie ungefährlich.