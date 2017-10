Marbach/Fußball FC Marbach feiert 7:0-Gala beim Schlusslicht

Als klarer Favorit ist der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga, der FC Marbach, am Sonntagnachmittag in die Partie beim Schlusslicht TSV Grünbühl gegangen – und wurde dieser Rolle dank einer starken zweiten Halbzeit dann auch gerecht. Am Ende stand ein klarer 7:0-Erfolg, der in dieser Höhe in den Augen des Marbacher Coaches Chris Seeber voll und ganz in Ordnung ging. „Wir waren überlegen“, resümierte er, wusste aber auch: „Der Gegner hat in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten. Hinzu kam, dass wir es in der ersten Hälfte versäumt haben, das 2:0 zu machen.“ Aus diesem Grund wurde der Sieg erst nach Wiederanpfiff deutlich. Da dann aber sehr schnell.

Denn: Keine zwei Minuten waren gespielt, als FC-Torjäger Nesreddin Kenniche den Ball zur 2:0-Führung ins Netz donnerte. Vorausgegangen war ein langer Ball in die Tiefe von Björn Rewitzer. „Das hat er wirklich schön gemacht“, meinte Seeber. Kenniche war auch schon für das 1:0 in der ersten Halbzeit verantwortlich. In der 12. Minute vollendete er einen schönen Ball von Philipp Bez zur Führung. Doch diese zwei Tore sollten es am Sonntag noch nicht gewesen sein für den Top-Torjäger der Schillerstädter. Keine drei Minuten nach seinem 2:0 staubte er nach einem erneuten Pass in die Tiefe – diesmal von Steffen Leibold – zum 3:0 ab (50.). „Damit war das Thema erledigt. Der Doppelschlag von Nesreddin Kenniche hat die Partie entschieden“, fand Chris Seeber. Er freute sich jedoch darüber, dass sein Team im Anschluss „ruhig und sauber weiterspielte und die Partie kontrolliert zu Ende brachte. Die Jungs haben das Spiel immer wieder gut verlagert“, meinte er.