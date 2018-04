Marbach/Fußball FC-Kapitän Kordian Zieba bleibt an Bord

Marbach - Noch steht in den Sternen, ob die Fußballer des FC Marbach kommende Saison in der Bezirks- oder in der Landesliga spielen. Am Sonntag um 15 Uhr geht es für den Tabellendritten beim TSV Schwieberdingen darum, mit einem Sieg weitere Punkte zu holen, um im Rennen um die Aufstiegsränge zu bleiben. Unabhängig davon, ob der Gang in die Landesliga tatsächlich gelingt, kann der Verein bereits eine gute Nachricht vermelden: Kapitän Kordian Zieba, seit 2011 mit einem Jahr Unterbrechung beim FC, hat seinen Vertrag um eine Saison bis 2019 verlängert.