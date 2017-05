Marbach/Fußball Erster Neuzugang

Di Natale ist derzeit für den Landesligisten TSV Heimerdingen aktiv, absolvierte hier bislang 52 Spiele und kam dabei auf 3734 Einsatzminuten. Zuvor war der 1,76 Meter große Mittelfeldspieler für den FV Ingersheim und die KSG Gerlingen jeweils in der Landesliga aktiv. In Gerlingen lernte der aktuelle FC-Trainer Christian Seeber di Natale als Teamkollegen kennen und schätzen. Der künftige FC-Spieler ist 32 Jahre alt, wohnt in Neckarweihingen und ist in einem italienischen Lebensmittelgroßhandel für die Logistik zuständig. Seine fußballerischen Stärken sieht er „auf der Außenbahn oder auch im defensiven Mittelfeld als Sechser. Das sind sehr laufintensive Positionen, was meine Stärke ist“, so di Natale „Ich freue mich wirklich sehr auf den FC Marbach und hoffe das ich der Mannschaft und natürlich auch den Verein mit meinen Stärken weiterhelfen kann“, so der erste FC-Neuzugang für die kommenden Saison.

Laut Trainer Christian Seeber hat Emanuele di Natale „einen tollen Blick für den Mitspieler, kann den entscheidenden Pass spielen, und er ist selbst auch nicht ganz torungefährlich. Wir sind uns sicher, dass er mit seiner Erfahrung sehr gut in unsere junge Mannschaft passen wird. Ich freue mich schon darauf, ihn im Trikot des FC Marbach spielen zu sehen.“