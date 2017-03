Marbach/Fußball Erdmannhausen will sich nach Blamage rehabilitieren

Ebenfalls auswärts ist der VfR Großbottwar

gefordert, der bei der SGM Hochberg/Hochdorf antritt. Aus der erfolgreichen Vorwochenelf fehlen der gesperrte Simon Benz und Abwehrchef Yannic Poet, der beruflich verhindert ist. Noch kein Thema für die Startelf sei Patrick Schorr, der aber erneut als Joker auf der Bank sitzen wird, berichtet Co-Trainer Thomas Giouroukalis.

Hoch dürften die Trauben für den TSV Affalterbach

bei Ligaprimus TSV Grünbühl hängen. Allerdings kommt die Elf von Trainer Heiko Andiel mit der Euphorie des Auftaktsieges gegen das Spitzenteam vom SV Pattonville. „Nicht mit offenem Visier“, will Andiel dem Topfavoriten, als den er Grünbühl einstuft, begegnen. Länger fehlen wird ihm wohl Nico Haußmann wegen einer Knöchelverletzung.

Der TSG Steinheim

erwartet Anadolu Marbach.

Steinheims Trainer Rainer Schreiber muss die verletzten Marcel Schanzel und Kapitän Thorsten Geiger ersetzen, dafür rückt Routinier Philipp Fies wieder in den Kader. „Mit einem Sieg hätten wir unsere Hausaufgaben gemacht und nach Erdmannhausen und Ingersheim einen dritten Konkurrenten im Abstiegskampf geschlagen“, hofft Schreiber auf einen Dreier. Personell auf der Felge kommt Anadolu daher, denn neben den gesperrten Umut Kaya und Omar Hellis muss auch Spielertrainer Cem Caliskan (Bänderriss) passen. Da zudem im engsten Umfeld ein Junggesellenabschied ansteht, drohen weitere Ausfälle.

Wieder den regulären Betrieb nimmt am Sonntag die Kreisliga A1 Unterland auf. Dabei erwartet der zweitplatzierte TGV Beilstein

um 15 Uhr die Sportfreunde Neckarwestheim und will an seine starke Vorrunde anknüpfen. „Das ist kein einfach zu bespielender Gegner. Sie haben in der Offensive starke Individualisten“, warnt TGV-Coach Björn Gehl, der den Kontrahenten in der Vorwoche bei dessen Nachholspiel unter die Lupe nahm. Bis auf Dennis Hübner hat der TGV alle Mann an Bord.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr muss dagegen die SVG Kirchberg

ran. In der Staffel A2 Rems-Murr erwartet man um 15 Uhr den Tabellenfünften TSV Schwaikheim II und will dabei das dritte Team aus dem ersten Tabellendrittel hintereinander schlagen. „Die Stimmung ist gut, worunter jedoch bisweilen die Konzentration im Training leidet. So lange die Ergebnisse stimmen, soll es mir aber recht sein“, sagt Coach Björn Kugler. Möglich, dass er seine Offensive umbauen muss, denn das Mitwirken der angeschlagenen Klaus-Peter Jirao und Adrian Eckert ist fraglich. Wieder zur Verfügung stehen dagegen die Routiniers Philipp Renz und Michael Mägerle, die zumindest zu Teileinsätzen kommen könnten

Ebenfalls der Startschuss ins Jahr 2017 erfolgt am Sonntag in den Kreisligen B im Enz-Murr-Bezirk. In der Staffel B2 empfängt der fünftplatzierte VfR Großbotttwar II

um 13.15 Uhr den GSV Pleidelsheim II.

„Der Aufstieg ist für uns natürlich utopisch, aber wenn möglich wollen wir schon noch ein wenig vorne mitspielen und die anderen ärgern“, sagt VfR-Trainer Luigi Piu, in dessen Stammkader sich in der Winterpause nichts verändert hat. Verzichten muss er am Sonntag jedoch noch auf Mittelfeldmastermind Marcel Behrend (Urlaub).

Krasser Außenseiter ist zeitgleich Schlusslicht FV Oberstenfeld II

gegen den Tabellenführer SGV Freiberg II. „Da geht es für uns natürlich nur um Schadensbegrenzung. Letztlich ist das genau so ein Spiel, wegen derer ich immer noch für die Wiedereinführung der Kreisliga C bin, denn welcher Spieler hat schon Lust abgeschossen zu werden“, sagt FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan.

Zudem spielen: TSV 1899 Benningen II – GSV Erdmannhausen II

(13.15 Uhr) und TuS Freiberg – SGV Murr II

(16 Uhr). Spielfrei sind mit dem GSV Höpfigheim,

dem FC Marbach II,

den Sportfreunden Mundelsheim,

dem GSV Steinheim

und dem TSG Steinheim II

gleich fünf Mannschaften aus dem Bottwartal. In der Parallelstaffel B3 müssen der GSV Höpfigheim II

und der TSV Affalterbach II

um 13.15 Uhr gegen Spitzenteams ran. Der GSV erwartet TV Aldingen II, der TSV spielt in Grünbühl.