Marbach/Fußball Erdmannhausen überrollt Großbottwar

„Super“ lautete dagegen das Etikett, das Trainer Roberto Raimondo der zweiten Halbzeit gab, die sein Team beim 6:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg II ablieferte. Vor der Pause geriet der GSV Pleidelsheim

jedoch zunächst in Rückstand, ehe Pascal Lipic zumindest ausglich (36.). „Danach haben wir dann aber viel mutiger gespielt und sind schon vorne draufgegangen“, freute sich Raimondo. Mit dem ersten von seinen zwei Sonntagsschüssen brach Adrian Betz nach Wiederanpfiff schnell den Bann (46.) und erhöhte später auch auf 3:1 (62.). Robin Fausel (68.), Manuel Schneider (75.) und Sascha Ebert per Freistoß (88.) machten das halbe Dutzend voll und ließen die Pleidelsheimer in der Tabelle auf den sechsten Rang klettern.

Abgesagt wurde vom Schiedsrichter die Begegnung zwischen dem FV Oberstenfeld

und den TV Neckarweihingen, da der Platz nicht bespielbar war. „Es ist kein Geheimnis, dass wir in Oberstenfeld den wohl schlechtesten Platz im ganzen Kreis haben. Der Gemeinderat beschäftigt sich aber schon seit Jahren nicht wirklich mit dem Problem, angeblich fehlt das Geld“, sieht sich FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan von der Lokalpolitik im Stich gelassen.

In der Kreisliga A1 Unterland unterlag der TGV Beilstein

bei der TSG Heilbronn mit 1:4 (0:1) und fiel auf den zwölften Platz zurück. Gegen die eher auf schnelles Umschaltspiel setzenden Gastgeber hatte der TGV zwar viele Spielanteile, jedoch Pech bei den Gegentreffern. Ein klares Abseitstor führte zunächst zum 0:1. Zwar glich Thomas Muth nach der Halbzeit für Beilstein aus, doch nach einem Freistoß kamen die Heilbronner in Flippermanier glücklich zum 2:1 und konterten den TGV anschließend aus. „Der Spielverlauf hat uns leider nicht begünstigt“, befand TGV-Trainer Robert Berg.

Ihr erstes Unentschieden in dieser Saison verbuchte in der Staffel A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg.

3:3 hieß es nach 90 Minuten in Heimspiel gegen den TSV Althütte, womit die SVG auf den achten Platz zurückfiel.