Marbach/Fußball Entschuldigung nach Spielerbeleidigung

Zwischenzeitlich kurz aufatmen kann auch der GSV Erdmannhausen,

der gegen den Vierten, Dersim Ludwigsburg, einen 4:0-Heimsieg feierte. „Wir befinden uns zwar noch im Abstiegskampf, haben es jetzt aber weiterhin selbst in der Hand“, so GSV-Trainer Florian Eissler, der anfügte: „Mit sechs Punkten Rückstand auf den TSG Steinheim wäre es sonst auch schwierig geworden.“ Florian Lauer punktete per Freistoß nach einem Handspiel des gegnerischen Torhüters außerhalb des Sechzehners, Luca Heusel legte noch einen zum 2:0-Pausenstand drauf. Dersim machte dann zwar auch zu zehnt noch mächtig Druck, mit Luca Heusels Konter zum 3:0 (60.) war dann der Bann gebrochen. Fabian Häcker setzte noch einen drauf.

Einen 0:1-Rückstand hat Anadolu Marbach

im Spiel gegen den SGV Murr

in einen 3:1-Sieg gedreht. Ein Freistoß von David Werner brachte den SGV in Front, nach der Pause sorgten Salvatore Strigaro (62.), Hamza Yildirim (78.) und der Ex-Murrer Kevin Bürkle dann aber für den verdienten Dreier für Anadolu. „So kann man absteigen“ nahm es Anadolu-Coach Cem Caliskan gelassen, dass man als Viertletzter dennoch den Gang in die Kreisliga B antreten muss. Eine unschöne Szene trübte das „Spiel unter alten Bekannten“ allerdings gewaltig: SGV-Trainer Rolf Hochberger beleidigte einen Anadolu-Spieler lautstark und wurde des Feldes verwiesen. „Um keinen weiteren Konflikt aufkommen zu lassen, bin ich dann einfach gegangen“, so Hochberger später. Weiter fügte er an: „Ich gebe meinen Fehler unumwunden zu. Das war scheiße. So handelt kein Vorbild. Es tut mir echt ganz furchtbar leid und ich möchte mich förmlich bei dem Spieler und Anadolu entschuldigen“.

Der GSV Pleidelsheim

hat den zweiten Platz mit einem deutlichen 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dritten, SV Pattonville, behauptet und ist weiterhin im Rennen um den Aufstieg dabei. „Man of the Match“ war Patrick Pace, der „sich endlich den Dreck vom Stiefel geputzt und wieder getroffen hat“, so Frank Weiden. Dreimal traf Pace (26., 76., 82.), je einmal Daniel Pfeiffer (35.) und Tim Weiden (90).

Hätte der TGV Beilstein

in der Kreisliga A1 Unterland den Foulelfmeter in der sechsten Minute im Spiel gegen den Zweiten TSV Ellhofen verwandelt und nicht nur die Latte getroffen – vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Stattdessen kassierte der drittplatzierte TGV noch vor der Pause drei Konter und unterlag am Ende mit 2:4. „Wir waren zwar ab Felix Böttchers Treffer zum 3:1 (50.) spielbestimmend, konnten aber nicht schnell genug ein zweites Tor nachlegen“, so TGV-Trainer Björn Gehl. Erst in der letzten Minute betrieb Böttcher per Foulelfmeter noch Ergebniskosmetik zum 4:2-Endstand. Der TGV hat Platz drei nun sicher, hat aber gleichzeitig vier Punkte Rückstand auf den Zweiten TSV Ellhofen bei noch zwei Partien.

In der Kreisliga A2 Rems-Murr hat die SVG Kirchberg

auf „nicht bevorzugtem Kunstrasen-Geläuf“ auf Konter gespielt und so beim Zweiten TSV Rudersberg einen 3:2-Sieg eingefahren. Die Tore erzielten Danny Bensch (40.), Pierre Paul (67.) und Adrian Eckert.