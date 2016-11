Quasi die inoffizielle Kreisliga B-Meisterschaft des Bottwartals 2015/16 wird am Sonntag ausgefochten. Dann treffen in der Staffel A1 Enz-Murr, in die beide aufstiegen, mit dem SGV Murr

und Anadolu Marbach

die amtierenden Meister der Staffeln B2 und B3 aufeinander. Anpfiff ist wie überall um 14.30 Uhr. Doch die Begegnung birgt auch für sich schon eine Menge Brisanz. „Das ist eines der ganz besonderen Spiele“, findet SGV-Trainer Marcus Ziegler, denn Anadolu ist fast so etwas wie eine SGV-Filliale. „Viele ihrer Spieler haben bei uns gespielt und wohnen immer noch in Murr“, erzählt Ziegler, der von einer „gesunden Rivalität“ spricht. Das heutige Anadolu-Trio Michele Soldo, Kadir Tatar und Kevin Bürkle hat etwa den SGV vor einigen Jahren zum nun vorletztem Aufstieg in die A-Klasse geschossen. Anadolu gewann zwar die jüngsten drei direkten Vergleiche, doch wenn man die zuletzt gezeigte Form zugrunde legt, ist der Gastgeber aus Murr, der wieder Christian Krauß an Bord hat, klarer Favorit. „Natürlich haben sie diese Rolle“, räumt auch Anadolu-Spielertrainer Cem Caliskan ein, der ebenfalls eine SGV-Vergangenheit hat. Da zuletzt nur wenig zusammenlief, hofft er, dass das Spiel mit Derbycharakter wieder die Emotionen in seinem Team entfacht. „Besonders motiviert sind wir da mit Sicherheit“, weiß er. Ihm fehlt jedoch Torjäger Kadir Tatar und auch Soldos Einsatz ist fraglich. Bei Bürkle hofft Caliskan, dass die Rückkehr in die alte Heimat endlich dessen zuletzt gezeigte Ladehemmung löst.

Vor einer anspruchsvollen Aufgabe steht Tabellenführer GSV Pleidelsheim

beim SV Pattonville, der nach schwachem Start nun das Feld von hinten aufrollt. „Ich schätze sie sehr hoch ein. Mit Hurrafußball und offenem Visier werden wir dort nicht bestehen“, bestätigt GSV-Trainer Frank Weiden, der bis auf dem gesperrten Daniel Pfeiffer alle Mann an Bord hat.

Der Tabellendritte TSV Affaterbach

empfängt den FV Oberstenfeld.

„Ein unangenehmer Gegner“, warnt TSV-Coach Heiko Andiel, erwartet den FVO jedoch nicht mit einer reinen Defensivstrategie. Offen ist noch, ob TSV-Abwehrchef Björn Rewitzer rechtzeitig fit wird. Ob mit oder ohne ihn hofft Andiel aber auf eine Fortsetzung der Serie, denn man hat zuletzt viermal zu Null gespielt. In Bestbesetzung reisen die Oberstenfelder an, erzählt dessen Vorstand Ceyhan Kaplan, der der Partie skeptisch entgegenblickt: „In Affalterbach haben wir in den letzten Jahren meist nicht gut ausgesehen“, erinnert er sich.

Hoch dürften die Trauben für den GSV Erdmannhausen

hängen, denn Dersim Ludwigsburg, wo man zu Gast ist, gewann acht seiner letzten neun Spiele. Doch GSV-Coach Florian Eissler ist keineswegs bange: „Wir haben gegen Pleidelsheim und Affalterbach gezeigt, dass wir gegen Spitzenteams mithalten können“, stellt er heraus. Personell hat sich die Lage entspannt. Nach abgelaufener Sperre kehrt auch Jan Fögele wieder zurück ins Team.

Klarer Favorit ist der VfR Großbottwar

gegen das Kellerkind vom FV Ingersheim II.

„Ich hoffe, dass wir spielerisch an unseren guten Vorwochenauftritt anknüpfen können“, sagt VfR-Coach Perry Zuidema, der sich ähnlich wie Kollege Eissler über mehr personelle Optionen freut: „Statt acht fehlen nur noch sechs Spieler. Es wird also besser“, so Zuidema mit leiser Ironie.

Beim Tabellennachbarn TV Neckarweihingen tritt der TSG Steinheim

an, der nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen etwas abgerutscht ist. „Wir verfallen deswegen nicht in Hektik. Die Abstände sind gering“, ist TSG-Trainer Rainer Schreiber jedoch gelassen. Den guten Saisonstart habe man sich hart erarbeitet, „dann musste es aber fast so kommen, dass eine so junge Mannschaft irgendwann glaubt, dass es auch mit einem Schritt weniger geht“, sieht er die aktuelle Phase als Teil des Reifeprozesses und gibt als Minimalziel beim TVN einen Punkt aus.

In den Kreisligen A der Nachbarbezirke sollte die SVG Kirchberg

(A2 Rems-Murr), nachdem zuletzt endlich der erste Saisonsieg gelang, nachlegen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Im Auswärtsspiel bei Schlusslicht SV Allmersbach II, wo man um 13.15 Uhr antritt, scheint dies auf den Papier machbar.

Heimrecht hat dagegen der TGV Beilstein

(A1 Unterland), der als Tabellenzweiter im Verfolgerduell den Sechsten TSV Ellhofen empfängt (14.30 Uhr).

In der Kreisliga B2 Enz-Murr fühlt der zuletzt verbesserte GSV Erdmannhausen II

um 15 Uhr auswärts Spitzenreiter SGV Freiberg II auf den Zahn. „Natürlich sind wir dort krasser Außenseiter, aber vielleicht unterschätzen sie uns“, hofft GSV-Trainer Benjamin Fink, dessen Elf in der Vorwoche immerhin den damaligen Zweiten aus Großbottwar bezwingen konnte.

Schon um 12.15 Uhr will der aktuelle Zweite FC Marbach II

mit dem TuS Freiberg einen Konkurrenten im Sechskampf an der Spitze auf Distanz halten. Noch offen ist, ob FC-Trainer José Carneiro seine Leistungsträger Luca Heinrich und Benedikt Schreckenberger an Bord hat, denn beide wurden zuletzt im FC-Bezirksligaeam gebraucht.

Zudem spielen: Sportfreunde Mundelsheim 06 – GSV Höpfigheim

(11 Uhr) und GSV Steinheim – GSV Pleidelsheim II

(14.30 Uhr). Spielfrei sind der VfR Großbottwar II,

der TSV 1899 Benningen II, der SGV Murr II, der FV Oberstenfeld II

und der TSG Steinheim II.

Nicht mehr im Wettbewerb steht nach drei Spielabsagen Anadolu Marbach II.



In der Parallelstaffel B3 spielen um 12.45 Uhr: TSV Affalterbach II

– SB Asperg und TSG Grünbühl II – GSV Höpfigheim II.