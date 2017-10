Marbach/Fußball Ein unerwartetes Spitzenspiel

Der Co-Trainer musste in dieser Woche das Training leiten, da sein „Chef“ Christian Seeber krank das Bett hütete. „Bis zum Spiel am Sonntag wird er wohl wieder fit sein. Aber viel größere Sorgen bereitet uns die Tatsache, dass einige Spieler ebenfalls krank sind“, erklärt Haiko Eggert. Das fängt an bei Emanuele di Natale, der allerdings am Sonntag ohnehin privat verhindert ist, geht weiter mit Pierre Fees, Tim Vogel und Ismail Yildirim und endet bei Keeper Konrad Laing. Sein Ausfall wäre besonders heikel, da mit Patrick Demut und Dennis Wendler die zwei anderen Torhüter im FC-Kader verletzt sind. Da trifft es sich gut, dass die Marbacher diese Woche noch einen weiteren Keeper verpflichtet haben. Der zuletzt vereinslose Alexander Komenda ist ab sofort für die Schillerstädter spielberechtigt. Er stand unter anderem schon beim Landesligisten Spvgg 07 Ludwigsburg und beim kommenden Gegner TV Aldingen zwischen den Pfosten. „Mit ihm haben wir einen trotz seiner Jugend erfahrenen Torhüter verpflichten können, welcher der Mannschaft mit seinen Qualitäten und als Teamplayer helfen wird“, sagt Teammanager Manfred Kaiser. Möglicherweise wird er nun also gleich gegen seinen Ex-Club ins kalte Wasser geworfen.

Beim TV Aldingen fällt vor allem Dominik Hoffmann auf, der in dieser Saison bereits sechs Tore geschossen hat, allerdings zuletzt drei Spiele lang nicht eingesetzt werden konnte. Was zudem für den FC Marbach sprechen könnte: Während man selbst alle drei Auswärtsspiele dieser Saison gewann, kassierte der TV Aldingen beide bisherigen Niederlagen zu Hause. „Aber ich will in solche Bilanzen nicht zu viel hineininterpretieren“, winkt Haiko Eggert ab, weiß aber auch: „Wir sind nach den zuletzt guten Spielen auf dem aufsteigenden Ast.“ Eine Hiobsbotschaft gab es am vergangenen Wochenende dennoch: Julian Harnoß hat sich bei einem Einsatz in der zweiten Mannschaft einen Bänderriss zugezogen und fällt bis zur Winterpause aus.