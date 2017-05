Marbach/Fußball Ein neuer Innenverteidiger für den FC Marbach

Nach Steinheim war Rewitzer erst in der Winterpause vom TSV Affalterbach gekommen. „Da sich die beiden Vereine aber nicht einigen konnten, bin ich noch gesperrt. Die letzten beiden Saisonspiele kann ich für den TSG bestreiten – und gegebenenfalls die Abstiegs-Relegation“, sagt der 23-Jährige. Sehr gerne würde sich Rewitzer mit dem Klassenerhalt aus Steinheim verabschieden, derzeit belegt der TSG den Relegationsplatz.

Begonnen hat Björn Rewitzer seine Fußballlaufbahn in der Jugend in Pleidelsheim. In der B-Jugend wechselte er dann zum TSV 1899 Benningen, wo er auch noch zwei Jahre bei den Aktiven spielte, bevor der Wechsel nach Affalterbach erfolgte. Nun schließt er sich also dem aktuellen Zweiten der Bezirksliga an. „Björn wurde von einigen Vereinen umworben, und wir freuen uns, dass er sich für den FC Marbach entschieden hat“, sagt Manfred Kaiser, der sportliche Leiter des FC Marbach. Für den FC spricht aus Sicht von Björn Rewitzer „allein schon die Qualität der Mannschaft. Ich kenne auch einige Spieler und freue mich darauf, künftig ein Teil dieses Teams zu sein. Es gibt hier viele junge Spieler, und ich bin ja auch noch nicht so alt. Ich denke daher, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt“, sagt der 23-Jährige, der dem FC Marbach im Saisonfinale natürlich beide Daumen drückt, dass es mit dem Aufstieg in die Landesliga klappt. „Das Team hätte es verdient, sie sind ja schon vergangene Saison nur knapp in der Relegation gescheitert.“ Und sollte es mit dem Sprung in die Landesliga für den FC tatsächlich klappen, dann würde Björn Rewitzer gleich zwei Spielklassen nach oben gehen. „Ob nun Landes- oder Bezirksliga: Ich möchte schauen, ob ich diesen Schritt schaffe. Ich traue es mir zu.“ FC-Trainer Christian Seeber sieht das offenbar ähnlich. In einigen Probetrainings hat Rewitzer jedenfalls überzeugen können.