Marbach/Fußball Ein munteres Toreschießen

Genau 28 Minuten sind am Freitagabend im Marbacher Hainbuch Stadion gespielt gewesen, als das Schützenfest des FC Marbach begann. Kapitän Kordian Zieba nahm sich ein Herz, nachdem der Ball schon des Öfteren im Strafraum hin und her pendelte und hielt aus rund 20 Metern einfach mal drauf – mit Erfolg. Das 1:0 gab den Startschuss für das muntere Toreschießen, das folgte. Am Ende siegten die Schillerstädter im Flutlichtspiel gegen den SV Perouse souverän mit 8:1 (4:0) – und das völlig zu Recht. „Wenngleich mir das Ergebnis fast etwas zu hoch ausgefallen ist“, wie Trainer Chris Seeber nach der Partie schmunzelnd anmerkte. Zufrieder war er natürlich aber trotzdem.

„Das war wirklich gut. Die Mannschaft hat einfachen Fußball gespielt und hat vor dem gegnerischen Tor nicht viel liegen lassen. Das 2:0 war schließlich der Knackpunkt, da hatten wir den Sieg in der Tasche“, fand der Marbacher Trainer. Steffen Leibold hatte in dieser Situation aufgepasst, luxte dem Perouser Markus Imalski den Ball bei einem Abspiel in der Abwehr ab und musste völlig frei vor dem Tor stehend dann nur noch einschießen. Bis zu diesem 2:0 hatten die Gäste noch einigermaßen mitgehalten, waren aggressiv in die Zweikämpfe gegangen, gegen das gut sortierte Marbacher Mittelfeld konnten sie an diesem Abend aber keinen Trumpf erzielen. Nach dem 2:0 ließ dann auch die Körpersprache etwas nach, so dass die Gastgeber es nun noch einfacher hatten. Das 3:0 in der 41. Minute – es erinnerte fast an einen Musterangriff im Training. Nesreddin Kenniche tankte sich auf halbrechts durch, spielte den Ball dann direkt Kordian Zieba in den Lauf, der aus fünf Metern nur noch draufhalten musste, so dass das runde Leder im Netz zappelte. Das 4:0 gelang erneut Zieba, der abermals von seinen Kollegen wunderschön freigespielt wurde, mit dem Pausenpfiff. Damit war der erste Hattrick des Tages unter Dach und Fach. Ein zweiter folgte.