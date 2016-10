Marbach -

Auf einen unangenehmen Gegner hatte sich der FC Marbach vor der Partie am Samstagnachmittag gegen den TSV Merklingen eingestellt – wirklich schwer wurde es der Mannschaft von Trainer Chris Seeber allerdings über 90 Minuten nicht gemacht. „Schon in den ersten zehn Minuten haben wir gemerkt, dass wir überlegen waren“, sagte Seeber nach der Partie. Am Ende gewann sein Team das Heimspiel 6:0 (2:0).

Bis die Überlegenheit in Tore umgemünzt werden konnte, dauerte es allerdings über eine halbe Stunde. Nachdem der FC Marbach mit zwei schnell vorgetragenen Angriffen in die ersten zehn Minuten des Spiels gestartet war, verlor er sich in der Folge zu häufig in komplizierten Spielzügen. Für den ersten Torerfolg benötigten die Marbacher daher zunächst ein bisschen Glück. In der 37. Minute erhielt der FC an der Strafraumgrenze einen Freistoß. Muhammed Kodal schoss den Ball flach an der Mauer vorbei und durch die Hände des Merklinger Torwarts rutschte der Ball über die Linie – 1:0. Chris Seeber bezeichnete das glückliche Tor später als „Dosenöffner“ zum Sieg. Denn nur acht Minuten später kam der Ball nach einem schnellen Konter über mehrere Stationen erneut zu Kodal, der freistehend abzog und den Ball zum 2:0 in die Mitte des Tores hämmerte.

Die zweite Hälfte begann mit einem Offensivfeuerwerk. Nachdem Kodal bei seinem Versuch scheiterte, sein drittes Tor zu erzielen, hatte der TSV Merklingen im Gegenzug seine erste Großchance. FC-Keeper Patrick Demut verhinderte allerdings mit einer hervorragenden Parade den Anschlusstreffer, der das Spiel wohl anders hätte gestalten können. Dass es an diesem Samstagnachmittag aber keinen anderen Sieger als den FC Marbach geben würde, stellte in der 53. Minute dann Philipp Bez klar, der nach einem Eckball von Muhammed Kodal höher als alle anderen sprang und dem Torwart mit einem platzierten Kopfball keine Chance ließ – 3:0.

Der Siegeswille der Gäste war nun gebrochen. Nur acht Minuten später wurde Muhammed Kodal nach einem Konter im Strafraum hart gefoult und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der bis zu seiner Auswechslung an allen Toren beteiligte Kodal überließ Innenverteidiger Haiko Eggert den Ball, der souverän zum 4:0 ins linke untere Eck verwandelte. Die letzten beiden Tore des Tages waren dann noch für die Galerie: In der 78. Minute überlupfte Timo Binder den herauseilenden Keeper und Nicola de Pilla hatte einen Meter vor dem Tor keine Schwierigkeiten, den Ball im Netz unterzubringen. Auch beim 6:0 wurde der an diesem Tag bemitleidenswerte Torwart vom TSV Merklingen überlupft. Dieses Mal war es der eingewechselte Nesreddine Kenniche, der damit zum Entstand traf.

„In der zweiten Hälfte hat es uns der Gegner leicht gemacht“, resümierte Chris Seeber, der das Spiel wenige Minuten nach Abpfiff dann aber gleich abhaken wollte. Am nächsten Sonntag könnte mit dem FV Ingersheim schließlich bereits der nächste unangenehme Gegner auf den Tabellenführer warten. Wenn der FC Marbach dann aber wieder so auftritt wie gegen den TSV Merklingen, sollten sich die Ingersheimer warm anziehen. FC Marbach:

Demut – Weinzierl (83. Benz), Eggert, Bez, Dregan – Zieba, Leibold, de Capua, Binder (Kenniche 70.) – de Pilla, Kodal (Erdogan 83.).