Marbach - Als erster der Bottwartal-Vertreter muss in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr am Sonntag Anadolu Marbach

ran. Schon um 12.30 Uhr wird die Partie beim SV Kornwestheim II angepfiffen. „Über den Gegner weiß ich kaum etwas. Ich weiß aber, dass mal langsam der nächste Dreier reinkommen muss, sonst verlieren wir den Anschluss“, sagt Anadolu-Spielertrainer Cem Caliskan, dessen Elf bereits fünf Punkte auf den Relegationsplatz Rückstand hat. Nach mehrwöchiger Auszeit hat er wieder Torjäger Kadir Tatar an Bord, dafür steht hinter dem Einsatz von Kapitän Michele Soldo (Knöchelverletzung) ein dickes Fragezeichen.

Um 15 Uhr beginnen dann die übrigen Spiele. Im Blickpunkt steht dabei das Derby zwischen dem SGV Murr

und dem GSV Erdmannhausen.

„Das ist eines jener Spiele, auf die man sich freut. In so einem Derby steckt einfach eine gewisse Brisanz drin“, spürt SGV-Trainer Marcus Ziegler schon das Kribbeln. Zwar kann er personell bis auf die Langzeitverletzten Michael Winkle und Marc-André Schubert aus dem Vollen schöpfen, warnt aber vor dem GSV: „Eine unangenehme Mannschaft, die sehr homogen ist und ein klares Konzept verfolgt“. Auch sein Gegenüber Florian Eissler äußert sich anerkennend über den Kontrahenten: „Murr ist inzwischen in der Liga angekommen“, sagt er und erwartet „eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Tagesform könnte entscheiden“, glaubt Eissler, der in dieser Woche erstmals wieder 16 Akteure im Training begrüßen könnte.

Zurück an eine frühere Wirkungsstätte kehrt Rainer Schreiber mit dem TSG Steinheim,

denn man ist beim Tabellendritten TSV Affalterbach

zu Gast. „Es gibt Kniffligeres. Da sollte man nicht viel hineininterpretieren, zumal es für meine Spieler sowieso kein Thema ist“, will Schreiber aus dem Wiedersehen keine große Sache machen. Die Rollen sieht er klar verteilt: „Affalterbach will vorne mitspielen, wir haben ganz andere Ziele“, betont der Coach. Durchaus ein Thema ist die Rückkehr des Ex-Trainers jedoch beim TSV, erzählt dessen Nachfolger Heiko Andiel. Weit mehr beschäftigt ihn aber noch die Tatsache, dass auf der Gegenseite auch Markus Widmann steht, seines Zeichens inzwischen Abwehrchef der Steinheimer. „Er war bis zum Sommer mein Co-Trainer und weiß genau, worauf ich Wert lege“, sagt Andiel. Diesbezüglich herrscht jedoch quasi Waffengleichheit, denn Schreibers langjähriger Assistent Michael Heinzelmann füllt diese Rolle nach wie vor beim TSV aus.

Beim SC Ludwigsburg ist Spitzenreiter GSV Pleidelsheim

zu Gast und will seine Platzierung verteidigen. „Wir können in Bestbesetzung auflaufen. Ich habe personell also die Qual der Wahl, zumal sich im Training einige aufgedrängt haben“, freut sich GSV-Interimscoach Frank Weiden, der den vereinsintern noch für dieses Wochenende suspendierten Rolf Hochberger vertritt. Wie es grundsätzlich in der Trainerfrage bei den Pleidelsheimern weitergeht, dürfte sich dann in der kommenden Woche entscheiden, wenn Vorstand Michael Gohl zurückerwartet wird.

Mit Ludwigsburger Vereinen bekommen es auch die Fußballer aus Großbottwar und Oberstenfeld zu tun. Den zuletzt formstarken Tabellenvierten Dersim Ludwigsburg erwartet der VfR Großbottwar,

während der FV Oberstenfeld

zur inzwischen ebenfalls deutlich verbesserten Zweiten der SpVgg 07 Ludwigsburg reist. Immerhin kann FVO-Trainer Oktay Tömbek am Fuchshof aus dem Vollen schöpfen: „Unser Torjäger Ahmet Tiryaki ist wieder fit und endlich ist auch die Sperre von Muhammet Desteki abgelaufen“, berichtet FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan. Noch kein Nachholtermin steht für das ausgefallene Spiel gegen den SC Ludwigsburg fest.

Spielfrei ist am Sonntag in der Staffel A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg.

Dagegen ist in der Kreisliga A1 Unterland der TGV Beilstein

im Einsatz. Um 15 Uhr hat der Tabellenzweite im Derby den Sechsten SC Abstatt zu Gast. „Die Jungs sind heiß auf das Spiel“, erzählt TGV-Coach Björn Gehl, der wieder mit Torjäger Felix Böttcher planen kann. „Auf uns kommt eine stramme Woche mit drei Spielen, darunter zwei Derbys, zu. Wenn wir da mit sieben Punkten rausgehen, sind wir gut dabei“, blickt Gehl schon einmal voraus, denn bereits am Dienstag steht die nächste Partie an.

In der Staffel B2 Enz-Murr stehen sich im Topspiel um 13.15 Uhr der VfR Großbottwar II

und der SGV Freiberg II gegenüber. Der seit drei Spielen sieglose Spitzenreiter TSV 1899 Benningen II

ist dann um 15 Uhr beim GSV Steinheim

gefordert. Um an den drei Führenden dran zu bleiben, sind Heimsiege für den FC Marbach II

gegen den FV Oberstenfeld II

(12.45 Uhr) und den GSV Höpfigheim

gegen den GSV Pleidelsheim II

(15 Uhr) jeweils Pflicht.

Im Kellerduell erwartet der SGV Murr II

den punktgleichen GSV Erdmannhausen II

(13.15 Uhr). „Die dreiwöchige Spielpause hat uns nicht gutgetan. Die Trainingsbeteiligung ist völlig eingebrochen“, stöhnt GSV-Coach Benjamin Fink. Bei den Murren hofft Trainer André Holzwarth auf Abstellungen aus dem wieder größeren Kader der ersten Mannschaft und vor allem auf ein Ende der Abschlussschwäche in seinem Team.

Zeitgleich erwarten die in der Tabelle inzwischen auf den zehnten Platz zurückgefallenen Sportfreunde Mundelsheim 06

den TuS Freiberg. „Ich kann nahezu aus dem Vollen schöpfen“, freute sich Sportfreunde-Spielertrainer Florian Gössele, denn sogar Jens Kostka ist zurück. Wieder ins Tor rückt nach zuletzt ungewohntem Feldeinsatz Sven Di Liberto.

In der Parallelstaffel B3 erwartet der TSV Affalterbach II

um 13.15 Uhr den SV Kornwestheim III. Spielfrei ist der GSV Höpfigheim II.