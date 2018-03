Marbach/Fußball Drei Punkte sind Pflicht

Marbach - Den Start nach der Winterpause hatte sich der Fußball-Bezirksligist FC Marbach sicher anders vorgestellt. Mit 1:2 unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Seeber am Sonntag beim FV Löchgau II. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr geht es nun gleich weiter, das Nachholspiel gegen den TSV Höfingen steht auf dem Programm. Und da sind drei Punkte für den FC eigentlich Pflicht, will man nicht frühzeitig entscheidenden Boden auf die beiden Spitzenteams von Germania und Croatia Bietigheim verlieren. Croatia bestreitet zeitgleich das Nachholspiel beim TSV Eltingen und würde schon mit einem Remis auf Platz eins klettern. Gewinnt der FC Marbach dann nicht gegen Höfingen, würde man mindestens acht Punkte hinter beiden Bietigheimern liegen. Auch wenn die Schillerstädter dann immer noch eine Partie (das Derby in Benningen) in der Hinterhand haben, die Hypothek für den Rest des Saison wäre bereits beträchtlich. „Ganz klar: Wir müssen gegen Höfingen gewinnen. Es gilt, das Löchgau-Spiel abzuhaken und weiter Gas zu geben“, sagt Christian Seeber.