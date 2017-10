Marbach/Fußball Doppelter Doppelpack für den FC Marbach

Kurz vor der Pause setzte Riexingens Benjamin Langhans ein erstes ernsthaftes Lebenszeichen der Gäste und prüfte Komenda per Fernschuss, der jedoch kein Problem für den Torhüter darstellte. Sozusagen mit dem Halbzeitpfiff gelang Devrim Namdar nach schönem Sololauf dann doch der Ehrentreffer der Riexinger (45.).

„Danach war die Zielvorgabe, kein weiteres Gegentor zu kassieren. Das haben wir auch erreicht. Aber mir hat die zweite Halbzeit nicht gefallen“, monierte Christian Seeber dennoch ein wenig. Denn kein einziges Tor fiel mehr in Hälfte zwei, in der sich zwar auf beiden Seiten Chancen ergaben und auch die Gäste mehr und mehr ins Spiel kamen, jedoch der letzte Wille einfach fehlte. „Aber insgesamt war es eine gute Leistung, wir haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und sind mit den drei Punkten zufrieden“, so Seebers Fazit.

In der 66. Minute dann noch die Schrecksekunde für den FC: Steffen Leibold musste mit einer Knieblessur ausgewechselt werden und humpelte gestützt Richtung Kabine. „Das wäre ein bitterer Ausfall“, so Christian Seeber. Nebenbei kam der Schiedsrichter ohne eine einzige Karte aus, die intensive, aber faire Partie endete für den FC mit dem nunmehr sechsten Bezirksligasieg in Folge.

FC Marbach:

Komenda – Weinzierl, Rewitzer, Bez, Vogel (59. Schreckenberger) – Leibold (66. Binder), di Natale, Zieba, Fees – Kenniche, de Capua.