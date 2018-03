Marbach/Fußball Doppelt auswärts gefordert

Erst um 16 Uhr beginnt am Sonntag die Partie des FC Marbach

beim FV Löchgau II, der so eine Art Angstgegner des FC ist. So ging das Hinspiel zu Hause mit 0:2 verloren. „Wir haben uns gegen sie immer schwergetan. Das ist eine junge, giftige und defensiv sehr disziplinierte Mannschaft – ähnlich wie die SKV Rutesheim II. Anscheinend liegt uns das nicht“, sagt Trainer Christian Seeber. Oft rannte man gegen die Löchgauer die meiste Zeit des Spiels vergeblich an und kassierte dann dumme Kontertore. Im Umkehrschluss selbst tiefer zu stehen und den Gegner kommen zu lassen, kommt für Seeber aber nicht in Frage: „Das sind nicht wir. Wir wollen offensiv spielen. Wir müssen halt unsere Chancen nutzen.“ Die Testspiele seien da recht vielversprechend verlaufen, „wir haben alle gewonnen und auch viele Tore erzielt“, so der Coach des Tabellendritten, der davon profitieren könnte, dass sich die beiden Top-Teams von Croatia und Germania Bietigheim am Sonntag im direkten Duell gegenüberstehen. „Aber da schauen wir nicht drauf. Wir haben selbst mit Löchgau, dem Nachholspiel gegen Höfingen am Mittwoch und der Partie gegen Rutesheim am Sonntag drauf drei schwere Aufgaben vor der Brust. Darauf müssen wir uns konzentrieren, dann sehen wir weiter“, betont Seeber, der personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich Stammkeeper Patrick Demut fällt mit Knieproblemen aus, dafür wird Alexander Komenda zwischen den Pfosten stehen. Ein kleines Fragezeichen steht zudem noch hinter Innenverteidiger Philipp Bez (muskuläre Probleme).