Marbach/Fußball Doppelschlag schockt den FC Marbach

Einen kleinen Dämpfer haben die Bezirksliga-Kicker des FC Marbach gestern Mittag nach dem grandiosen 4:1-Vorwochensieg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Kornwestheim erhalten. Denn beim TSV Münchingen kam das Team von Trainer Christian Seeber am Sonntag nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus – und das obwohl der Tabellenzweite zwischenzeitlich bereits mit 2:0 führte und zahlreiche weitere Möglichkeiten hatte, um den Sack zuzumachen. „Da muss man für die Entscheidung sorgen“, ärgerte sich Seeber auch lange nach dem Schlusspfiff noch. Er sagte: „Die verlorenen Punkte haben wir uns selbst zuzuschreiben, denn wir haben Münchingen unnötig wieder ins Spiel gebracht. Ohne Frage, sie waren gut, aber das Ding müssen wir gewinnen.“

Die Marbacher traten von Beginn an sehr diszipliniert auf, trotzten dem stets präsenten Gegner und gingen in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Einen Schuss von Muhammet Kodal ließ der Münchinger Torhüter wieder fallen, der flinke Angelo de Capua war zur Stelle und staubte ab. In der 43. Minute war es erneut de Capua, der nach einem schönen Pass in die Tiefe von Dominik Gallert zum 2:0 vollendete. „Das waren zwei wirklich schöne Tore, die verdient waren, da wir einen Tick besser waren“, meinte der FC-Trainer, für den in der zweiten Halbzeit auf den ersten Blick auch alles weiter optimal lief – bis zu einem Pfiff in der 79. Minute. „Das war nie und nimmer ein Handelfmeter“, ärgerte sich Seeber maßlos. „Ein mit voller Wucht geschlagener Ball ist abgefälscht worden und dann Kordian Zieba an den Arm geknallt. Der Ball wäre weit in Richtung Ecke geflogen und Kordi hat noch nicht mal reagiert. Er ist einfach mit voller Wucht angeschossen worden. Da darf man nicht pfeiffen“, war Seeber außer sich. Der Schiri tat es dennoch – und Yannick Greiner-Perth verkürzte auf 1:2. Nur zwei Minuten später zappelte der Ball – zum Entsetzen aller Marbacher – erneut im Netz. Einen langen Ball nahm Louis Amoako Danso direkt und donnerte ihn unhaltbar ins lange Eck. Damit war das 2:2 gefallen , die FC-Riege geschockt. Zu allem Überfluss sah Philipp Bez dann auch noch Gelb-Rot, weil er nach einem Foul an Nesreddine Kenniche in den Augen des Schiedsrichters meckerte. „Das alles ist ärgerlich und bitter“, so Seeber. Zumal die Verfolger nun näher dran sind. FC Marbach:

Laing – Weinzierl, Eggert, Bez, Dregan – Binder, Zieba, Fortino (82. Leibold), Gallert – de Capua (56. Kenniche), Kodal.