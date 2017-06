Marbach/Fußball Djurdjevic geht nach Marbach

Marco Djurdjevic hat seit seinen Anfängen bei den Bambini immer nur in Benningen gespielt. „Ich habe mich dort auch immer wohl gefühlt. Mannschaft, Trainer, Umfeld – es hat alles gepasst. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass jetzt Zeit für etwas Neues ist. Zudem ist es natürlich reizvoll, in einer Mannschaft zu spielen, die das Potenzial hat, im Kampf um den Aufstieg mitzumischen“, erklärt er seinen Wechsel. Eines hat Djurdjevic seinen künftigen Teamkollegen übrigens voraus: Er hat schon mal erfolgreich eine Aufstiegsrelegation bestritten. Vor zwei Jahren schaffte er mit den Benningern über diesen Umweg den Sprung in die Bezirksliga, während der FC zuletzt zweimal in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga gescheitert ist. „Ich würde natürlich gerne mithelfen, dass es nächste Saison klappt. Aber vielleicht schaffen wir es ja sogar direkt“, sagt der21-Jährige, der vielleicht schon der letzte Neuzugang beim FC sein wird. „Wenn bis zum Ende der Wechselfrist keiner mehr geht, dann sind wir gut aufgestellt“, findet zumindest Christian Seeber.