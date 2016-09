Marbach - Schon am Donnerstagabend eröffnete die SVG Kirchberg

mit dem vorgezogenen Heimspiel gegen den Topfavoriten TSV Oberbrüden die Saison in der Kreisliga A2 Rems-Murr. Nach dem 2:2 (0:0)-Remis war SVG-Trainer Björn Kugler sehr zufrieden. „Mit einem absoluten Willensakt haben wir in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Sven Böhm per Abstauber noch ausgeglichen“, berichtete er. Die mit drei Akteuren von Verbandsligist TSG Backnang hochkarätig verstärkten Gäste hatten vor der Pause zwar mehr vom Spiel, doch Kirchberg verteidigte gut. Kurz nach Wiederanpfiff fiel jedoch das 0:1. „Danach haben wir uns aber mehr zugetraut“, fand Kugler. Prompt glich man durch Philipp Renz (66.) aus und konnte mit dem Schlusspfiff erneut egalisieren.

In der Kreisliga A1 Enz-Murr will der GSV Pleidelsheim

seine Tabellenführung am Sonntag im Derby beim Lokalrivalen FV Ingersheim II verteidigen. Die Partie beginnt schon um 12.45 Uhr

In den 15 Uhr-Spielen ist dann der Tabellenzweite TSV Affalterbach

beim TV Neckarweihingen zu Gast. „Sie scheinen sich nach schwächerem Start nun gefangen zu haben“, hat TSV-Coach Heiko Andiel beobachtet. Ihn treibt vor allem die Sorge um seine Innenverteidigung um, denn mit Daniel Große und Björn Rewitzer droht hier das eigentlich gesetzte Pärchen auszufallen. Valentin Agin wäre ein möglicher Vertreter, „aber ihn brauche ich eigentlich im Mittelfeld“, ist sich Andiel noch unschlüssig, wie er das Abwehrzentrum besetzen soll.

Der GSV Erdmannhausen

empfängt die SGM Hochberg/Hochdorf. „Eine spielstarke Mannschaft, gegen die wir uns immer schwer getan haben“, ist GSV-Coach Florian Eissler etwas skeptisch. Personell stellt sich die Auswahl für ihn leider recht überschaubar dar, weshalb die Stand-By-Routiniers Max Arnold und Michael Striegel wohl im Kader gebraucht werden.

Heimrecht gegen den bislang überraschenderweise noch sieglosen Mitfavoriten SV Pattonville hat der SGV Murr.

„Natürlich wollen wir das Maximale herausholen und unseren positiven Trend fortsetzen“, bekräftigt SGV-Abteilungsleiter Steffen Dörschel. Das Pokalaus am Mittwoch gegen den Bezirksliga-Topfavoriten aus Kornwestheim wertet er dabei keineswegs als Rückschlag. „Das Spiel kann in der ersten Hälfte auch ganz anders laufen, wenn Mario Garcia uns zu Beginn in Führung bringt. Der Gegner war dann später extrem effektiv und hat mit fünf Torschüssen vier Treffer erzielt“, stellt Dörschel klar.

Klar favorisiert ist nach den bisherigen Resultaten der TSG Steinheim

gegen Schlusslicht TKSZ Ludwigsburg.TSG-Coach Reiner Schreiber kann mit solchen Rollenzuweisungen jedoch wenig anfangen: „Noch vor drei Monaten wäre der TKSZ eine Nummer zu groß für uns gewesen. Es kann gut sein, dass bei ihnen zum Ende der Urlaubszeit jetzt viele Spieler zurückkommen und wir es mit einem ganz anderen Gegner zu tun bekommen“, warnt er. Noch ein Fragezeichen steht in Schreibers Team hinter dem Einsatz des angeschlagenen Tobias Feuchtner.

Anadolu Marbach

erwartet den FV Oberstenfeld.

„Wenn wir vorne mitspielen wollen, müssen wir sie schlagen“, redet FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan nicht lange um den heißen Brei herum, zumal man personell erstmals aus dem Vollen schöpfen kann. Auch Anadolu-Spielertrainer Cem Caliskan sieht die Gäste in der Favoritenrolle: „Wir müssten schon einen sehr guten Tag erwischen, um sie zu schlagen“, weiß er und muss obendrein ohne Toptorjäger Kevin Bürkle (Urlaub) auskommen. Allerdings habe das Weiterkommen im Pokal unter der Woche „uns Rückwind gegeben“, ist Caliskan überzeugt.

Mit der SpVgg 07 Ludwigsburg II bekommt es der VfR Großbottwar

auf heimischem Terrain zu tun. „Sie stehen zwar in der Tabelle weit hinten, haben aber bislang nur gegen starke Gegner gespielt, und es ging stets eng zu. Das wird ein Geduldsspiel“, glaubt VfR-Coach Perry Zuidema. Personell stellt sich die Lage für ihn zweigeteilt dar: „Defensiv passt es. In der Offensive haben wir aber einige Großbaustellen.“

In der Staffel A1 Unterland will der mit zwei Siegen gestartete aktuelle Tabellendritte TGV Beilstein

seine gute Form auch im schweren Auswärtsspiel beim TV Flein unter Beweis stellen (15 Uhr).

In der Kreisliga B2 Enz-Murr sind am Sonntag erstmals alle 14 Mannschaften im Einsatz. Im einzigen Spiel um 15 Uhr erwarten dabei die drittplatzierten Sportfreunde Mundelsheim 06

den zuletzt zweimal spielfreien GSV Steinheim.

„Mit einem Dreier hätten wir den besten Saisonstart unserer Vereinsgeschichte hingelegt“, träumt Sportfreunde-Vorstand Thomas Harsch nach den zwei Auftaktsiegen. Zwar müsse man realistisch sein und könne nicht davon ausgehen. „dass wir vorne mitspielen, aber vielleicht ist ein Platz im Mittelfeld drin“, hofft Harsch und merkt an: „Ein guter Start kann lange tragen.“

Klarer Favorit in den übrigen Spielen, die alle schon um 13.15 Uhr angepfiffen werden, ist Tabellenführer TSV 1899 Benningen II

beim TSG Steinheim II.

Erster Verfolger der Benninger ist derzeit mit bislang sieben von möglichen neun Punkten der VfR Großbottwar II,

der den GSV Höpfigheim

zu Gast hat. „Wir sind megazufrieden mit unserem Start. Das läuft bislang besser, als wir es selbst erwartet haben“, gesteht VfR-Trainer Luigi Piu und hofft: „Vielleicht gelingt es uns, auf Dauer im vorderen Drittel mitzuspielen.“ Zudem spielen: SGV Murr II

– FC Marbach II,

GSV Erdmannhausen II

– GSV Pleidelsheim II

und Anadolu Marbach II

– FV Oberstenfeld II.



In der Staffel B3 sind der TSV Affalterbach II

und der GSV Höpfigheim II

auswärts gefordert. Der TSV tritt beim TV Aldingen II an, der GSV beim TSV Ludwigsburg II. Anstoß ist jeweils um 13.15 Uhr.