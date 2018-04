Marbach/Fußball Die Spitze in der Kreisliga B2 rückt eng aneinander

Marbach - Schon zur Halbzeitpause hatte am Ostermontag der 2:1-Endstand in der Begegnung zwischen dem FV Oberstenfeld

und dem GSV Erdmannhausen

in der Kreisliga A1 Enz-Murr Bestand. Hinterher sprachen die Trainer Fethi Asar (FVO) und Marius Huptas (GSV) übereinstimmend von „einem Spiel auf Augenhöhe“. Nach Flanke Muhammet Kodals hatte Chris Linke den FVO per Eigentor in Führung gebracht (12.). Vor allem mit Kontern war der Gast jedoch vor der Pause gefährlich. Marius Heusel glich nach Vorarbeit seines Bruders Luca aus (25.), doch per Elfmeter brachte Routinier Sezer Uzun den FVO wieder in Front (38.). Ahmet Tiryaki war zuvor gefoult worden. Nach der Pause hatte der GSV dann mehr Ballbesitz, tat sich aber erneut schwer, die Oberstenfelder Defensive auszuhebeln.