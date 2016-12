Marbach/Fußball Die Personalnot wird einfach nicht kleiner

„Wir werden aber dennoch alles reinwerfen, denn wir wollen oben dran bleiben“, sagt Seeber. Sein Team rangiert aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, nachdem es lange Zeit die Tabellenführung innehatte. Nach drei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen ist der SV Kornwestheim jedoch vorbeigezogen und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die Schillerstädter. Platz drei, auf dem der SV Germania Bietigheim steht, der an diesem Wochenende nicht spielt, ist vier Zähler von den Marbachern entfernt. Tabellenmäßig kann an diesem Sonntag also nichts passieren. Auf eben diese schaut Seeber in der aktuellen Saison aber eh nicht gerne.

„Da täuscht vieles. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, das sieht man an den Ergebnissen“, meint er. Auch der Gast aus Aldingen sei viel stärker, als es dessen Tabellenplatz vermuten lässt. Auf Rang 13 und damit gerade einmal einen Platz vor dem Relegationsrang steht der TVA. „Da gehören sie aber nicht hin. Sie haben eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität“, findet der Marbacher Coach. Vor allem offensiv hält er die Aldinger für stark. „Sie haben ein Team, das gerne Fußball spielt, sich also nicht hinten rein stellt, sondern offensiv an die Sache herangeht. So wie wir. Das finde ich gut“, meint Christian Seeber.

Aus diesem Grund erwartet er einen offenen Schlagabtausch auf dem Marbacher Kunstrasenplatz – ganz egal wer von seinen Spielern auf dem Feld steht. Klar ist nur: Nicola de Pilla, Nesreddin Kenniche, Muhammet Kodal, Dominik Weinzierl, Lukas Danner, Ismail Yildirim, Marco Caniglia sowie der langzeitverletzte Tim Vogel fallen definitiv aus. De Pilla und Kenniche fehlen rotgesperrt, die anderen verletzungsbedingt. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Steffen Leibold, Kordian Zieba und Pawel Dregan. „Steffen ist vergangene Woche krank gewesen. Da müssen wir schauen, ob er am Sonntag fit ist“, berichtet Seeber. Kordian Zieba hatte eine Muskelfaserriss und ist noch nicht zu einhundert Prozent fit, und Pawel Dregan hatte Oberschenkelprobleme. „Er hat diese Woche zwar trainiert, aber auch bei ihm müssen wir noch abwarten“, zählt der FC-Trainer auf. Er wird in jedem Fall auf den ein oder anderen aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Wer das sein wird, ist aber noch nicht klar. „Da setze ich mich erst noch einmal mit Trainer José Carneiro zusammen“, sagt Seeber. Und dann – dann wird es wirklich endlich Zeit, dass es in die Winterpause geht und sein Team sich wieder regenerieren kann.