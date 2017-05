Marbach/Fußball Die Aufstiegs-Relegation ist schon mal sicher

In Eltingen, beim Team der Stunde, das zuletzt sieben Siege in Folge eingefahren hatte, hatten die Schillerstädter am Samstagmittag „ein dickes Brett zu bohren“, wie es der Coach im Vorfeld ausdrückte. Beflügelt von dem Wissen, dass der Dritte TSV Schwieberdingen am Freitagabend gepatzt hatte und man mit einem Sieg gegen den Vierten alles klar machen könnte mit Platz zwei, gaben die Gäste jedoch Vollgas. „Am Anfang war die Partie aber ziemlich taktisch geprägt. Es ging hin und her ohne großartig Torchancen“, berichtete Seeber. Umso glücklicher war er, dass sein Team dennoch mit 2:0 in die Pause gehen konnte. „Das war ein super Ergebnis“, meinte er.

Angelo de Capua (41.) und Muhammet Kodal (43.) hatten kurz vor der Halbzeit getroffen. „Angelo hat das super gemacht. Er hat den Ball mit der Pike ins Tor befördert. Und das 2;0 war eine wunderschöne Aktion von Momo. Er hat einen langen Ball von Philipp Bez mit der Brust mitgenommen und ihn dann reingehauen“, so Seeber. Kurz nach der Pause fiel zwar nach einem Standard der 1:2-Anschlusstreffer, Marbach hatte die richtige Antwort aber in Person von Muhammet Kodal erneut parat, der das 3:1 erzielte (71.). „Steffen Leibold hat da im letzten Moment völlig uneigennützig quergelegt und Momo musste nur noch abstauben“, erklärte Seeber die Aktion. Erneut schien die Partie entschieden, doch wieder verkürzte Eltingen. „Im direkten Gegenzug haben wir jedoch das 4:2 gemacht. Damit war die Sache klar“, so Seeber. Das vierte Marbacher Tor in der 79. Minute ging auf das Konto von Steffen Leibold, der nach einem Eckball von de Capua goldrichtig stand und per Kopf vollendete.