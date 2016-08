Marbach - Das 3:0 gegen die SKV Rutesheim II am Sonntag war der zweite Sieg im dritten Saisonspiel für Fußball-Bezirksligist FC Marbach. Heute Abend um 19 Uhr muss das Team von Trainer Christian Seeber schon wieder ran, diesmal beim SV Kornwestheim. Für den Coach der Schillerstädter wird die Partie ein Duell unter Freunden, verbindet ihn doch mit SVK-Coach Markus Fendyk eine langjährige Freundschaft. Wobei das heutige Spiel im Vorfeld kein Thema zwischen den beiden ist. „Wir sprechen ohnehin nicht oft über Fußball. Aber in den Tagen vor dieser Partie ist eh Sendepause“, erklärt Seeber.

Einmal sind die beiden bereits mit ihren aktuellen Vereinen aufeinandergetroffen. Ende März 2015 spielte man im Marbacher Hainbuch Stadion gegeneinander, damals noch in der Landesliga. Es war ein verrücktes Spiel, in dem die Führung mehrfach wechselte und das die Schillerstädter am Ende mit 6:5 gewannen. Geholfen hat es dem FC nicht viel, am Saisonende stieg man ab, ein Jahr später erwischte es dann auch die Kornwestheimer.

In die aktuelle Bezirksligasaison sind beide Teams nicht optimal gestartet. Der FC Marbach hat sich nach der Auftaktniederlage in Aldingen immerhin gefangen. „Wir haben jetzt drei Siege in Folge gefeiert, wenn man das Pokalspiel in Affalterbach mitrechnet. Diese Serie wollen wir natürlich fortsetzen“, sagt Christian Seeber. Als eine Art „Lebensversicherung“ erweist sich dabei derzeit Neuzugang Nesreddin Kenniche, der in den ersten drei Punktspielen stolze acht Tore erzielt hat. „Er ist ein absoluter Vollblutfußballer. Der will immer kicken“, sagt Seeber und ist froh, dass sein Top-Scorer sich für das Spiel unter der Woche frei nehmen konnte, was bei ihm beruflich bedingt nicht immer ganz einfach ist. Bei allen zweifellos vorhandenen Qualitäten des Algeriers betont der FC-Coach aber, dass Kenniche bei seinen Treffern „von seinen Kollegen oft auch sehr gut in Szene gesetzt wird“.

Die Kornwestheimer haben am Sonntag in Aldingen ihren ersten Saisonsieg geholt, könnten also langsam in die Spur kommen. „Sie haben viel Geschwindigkeit und einige sehr gute Offensivspieler“, warnt Christian Seeber. Allen voran nennt er hier Dominic Janzer, der beim bereits erwähnten 6:5 vor 17 Monaten allein vier Treffer erzielte. Dass die heutige Partie wohl auf dem Kornwestheimer Kunstrasen ausgetragen wird, „ist weder ein Vor- noch ein Nachteil“, sagt Christian Seeber, der auf jeden Fall auf den Marco Caniglia verzichten muss, der nach seiner Roten Karte vom Rutesheim-Spiel gesperrt ist. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Timo Binder, der Adduktorenprobleme hat.