Marbach/Fussball Der TSV Affalterbach feilt beim 11:1 tüchtig an seiner Tordifferenz

Am Sonntag um 15 Uhr hat der TSV wiederum Heimrecht. Gegner ist dann der VfR Großbottwar,

von dem der TSV-Coach aber deutlich mehr Gegenwehr erwartet: „Im Hinspiel waren sie richtig stark. Ich verstehe gar nicht, dass sie in der Tabelle so schlecht dastehen“, wundert sich Pedace, der dann neben Torjäger Grasy auch Stammkeeper Marcel Volz ersetzen muss. VfR-Coach Marc Reinhardt hat viel Respekt vor den Affalterbachern. „Sie sind gut drauf und wir sicher nicht der Favorit“, sagt er. Vier Zähler beträgt der Rückstand seiner Elf auf den Relegationsplatz, nachdem die meisten Nachholspiele absolviert sind. „Es hätte schlimmer kommen können“, sieht Reinhardt den VfR noch in Schlagdistanz und hofft nun auf „sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen“, denn nach der hohen Hürde in Affalterbach trifft man auf die designierten Absteiger aus Neckarweihingen und vom TSV Ludwigsburg.