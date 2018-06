Marbach/Fußball Der Torschützenkönig geht von Bord

Nesreddin Kenniche hatte bereits 2016/17 in seiner ersten Saison beim FC Marbach 27 Tore erzielt und war damals gleichauf mit dem Kornwestheimer Dominic Janzer Torschützenkönig der Bezirksliga. Diese Saison steht er nun bei 37 Treffern und ist dem Rest der Liga damit weit enteilt, zuletzt schenkte er dem TSV Flacht mit dem ehemaligen FC-Trainer Christian Seeber vier Buden ein. Diese Partie wird auch seine letzte für die Schillerstädter bleiben. Am kommenden Sonntag, wenn der FC im bedeutungslosen letzten Saisonspiel beim TSV Merklingen antritt, wird Kenniche schon nicht mehr dabei sein. „Ich habe Fastenzeit. Und da es um nichts mehr geht, werde ich nicht spielen. Gegen Flacht habe ich eine Ausnahme gemacht, weil es gegen Christian Seeber ging, da wollte ich unbedingt spielen. Aber jetzt am Samstag werde ich beim Spiel meines neuen Vereins zuschauen und die Daumen drücken.“ Und falls der VfB Neckarrems tatsächlich in die Landesliga absteigen sollte, „dann werde ich alles tun, damit wir direkt wieder aufsteigen“, sagt Kenniche.