Marbach -

Noch keine wirkliche Aussagekraft hat die Tabelle in den Augen von Marcus Ziegler, dem Trainer des SGV Murr.

„Nach dem Ende der Sommerferien haben die meisten Vereine doch erst jetzt den kompletten Kader zusammen. Bis in vier bis fünf Wochen wissen dann alle, wo die Reise hingeht“, glaubt er vor dem Duell beim TSV Affalterbach.

Ausgerechnet in seinem eigenen Team hat er jedoch nach dem Ende der Urlaubszeit wichtige Ausfälle zu beklagen. Mit Mario Garcia, Michael Winkle und Christian Krauß fehlen unter anderem die drei torgefährlichsten Spieler, doch Ziegler will nichts von Ausreden wissen: „Affalterbach ist sicher keine Thekenmannschaft, aber wir wollen auch dort etwas mitnehmen“, sagt er. „Einen Aufsteiger mit viel Euphorie“, sieht Zieglers Gegenüber Heiko Andiel in den Murrern. „Einfach und konsequent nach vorne spielen“, lautet sein Rezept. Bis auf die Langzeitverletzten fehlt ihm nur Marcel Müller.

Durchaus zuversichtlich blickt man bei Anadolu Marbach

dem Gastspiel bei Spitzenreiter GSV Pleidelsheim

entgegen. „Wir haben einen guten Lauf“, begründet Spielertrainer Cem Caliskan. Nach eher holprigem Saisonstart beeindruckte sein Team zuletzt gegen Mitfavoriten wie den FV Oberstenfeld und den TSV Grünbühl. „In Pleidelsheim haben wir nichts zu verlieren“, findet Caliskan, der wieder auf seinen aus dem Urlaub zurückgekehrten Torjäger Kevin Bürkle bauen kann.

Der FV Oberstenfeld

hat in seinem ersten echten Heimspiel der Saison den TSG Steinheim

zu Gast. „Ein ganz schweres Spiel“, erwartet dessen Coach Rainer Schreiber und kann die Platzverhältnisse beim FVO überhaupt nicht einschätzen. In seine Mannschaft kehrt mit Marcel Schanzel der etatmäßige Sechser zurück.

Genau auf dieser Schlüsselposition muss Florian Eissler, der Coach des noch ungeschlagenen GSV Erdmannhausen,

in der Begegnung beim SC Ludwigsburg umbauen, denn mit Robin Bob und dem jungen Johannes Jäger fehlt die Doppelsechs der Vorwoche. Auch Eissler spricht von einem Lauf, den man habe: „Und den wollen wir unbedingt fortsetzen“, bekräftigt der Coach. Den guten Saisonstart führt er darauf zurück, „dass wir fitter als im Vorjahr sind und sich der insgesamt breitere Kader positiv bemerkbar macht“.

Beim SV Pattonville tritt der VfR Großbottwar

an. „Ich rechne nach wie vor mit Pattonville im Aufstiegsrennen“, lässt sich VfR-Coach Perry Zuidema vom schwachen Saisonstart des Kontrahenten nicht blenden, sieht seine eigene Elf dort aber keineswegs chancenlos. „Erstmals habe ich in der Offensive die Auswahl“, freut sich Zuidema, denn nach Patrick Schorr kehren nun auch Henrik Willberg, Maik Knittel und Danilo Riccetti in den Kader zurück. In dem tauchte am letzten Mittwoch beim Nachholspiel überraschend auch Altmeister Davide Pintus nach schwerer Knieverletzung und langer Auszeit wieder auf, steht aber Zuidema zufolge nur für Kurzeinsätze zur Verfügung.

Mit drei Siegen ist in der Staffel A1 Unterland der TGV Beilstein

gestartet. Gegen Schlusslicht SSV Auenstein sollte am Sonntag (15 Uhr) der vierte möglich sein. „Gegen sie haben wir noch etwas gutzumachen. Im letzten Jahr haben wir gegen sie zwei bittere Niederlagen kassiert“, erinnert sich Beilsteins Sportlicher Leiter Boris Brikic, der hofft, dass die Erfolgsserie weitergeht: „Wir sind auf der Welle. Die reiten wir, so lange es geht“, lacht er.

Ihre leidige Auswärtsschwäche will in der Kreisliga A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg

beim Türkischen SC Murrhardt ablegen (15 Uhr). „Wir müssen mit mehr Mut spielen“, ermuntert SVG-Trainer Björn Kugler seine Elf, die beim sehr ansprechenden 2:2 zum Auftakt gegen das Spitzenteam aus Oberbrüden ihren besten Fußball erst dann spielte, als sie endlich den Respekt abgeschüttelt hatte. Personell sei die Lage „überraschend gut“, freut sich Kugler, der nur Michael Mägerle ersetzen muss.

In der Staffel B2 Enz-Murr ist der bislang sehr überlegen wirkende Spitzenreiter TSV 1899 Benningen II

am Sonntag um 13.15 Uhr bei den Sportfreunden Mundelsheim 06

zu Gast. Maximale zwölf Punkte bei beeindruckenden 27:1 Toren stehen für die Benninger nach vier Spieltagen zu Buche. „Gegen einen Durchmarsch hätten wir natürlich nichts einzuwenden, aber daran zu glauben, wäre vermessen“, sagt TSV-Trainer Jochen Kisch, der vor allem die Ligakonkurrenten aus Freiberg und Großbottwar als schärfste Widersacher einstuft. Doch auch vor den fünftplatzierten Mundelsheimern warnt Kisch: „Letzte Saison haben wir uns auf ihrem kleinen Platz sehr schwer getan“, ruft er seinen Schützlingen vor dem direkten Kräftemessen noch einmal in Erinnerung. Seinem jungen Team, das von einigen wenigen erfahreneren Kräften wie Abwehrstratege Michael Erhardt und Angreifer Kai Kaminsky angeführt wird, hat Kisch eine aggressive und stürmische Spielweise verordnet: „Wir gehen vorne sehr früh drauf und versuchen den Ball schon möglichst hoch zu gewinnen“, erklärt der Coach.

Zeitgleich erwartet der FV Oberstenfeld II

den TSG Steinheim II,

während der GSV Pleidelsheim II

gegen Schlusslicht Anadolu Marbach II

antreten muss. Schon um 12.45 Uhr wird die Partie zwischen dem FC Marbach II

und dem VfR Großbottwar II

angepfiffen.

In den Spätspielen des Sonntags kommt es dann um 15 Uhr zu folgenden Paarungen: GSV Höpfigheim - SGV Freiberg II, GSV Steinheim - SGV Murr II

und TuS Freiberg – GSV Erdmannhausen II.



Nur um 13.15 Uhr wird in der Kreisliga B3 gespielt: Dann empfängt der TSV Affalterbach II

den SV Poppenweiler, während es der GSV Höpfigheim II

mit dem SB Asperg zu tun bekommt.