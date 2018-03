Marbach/Fußball Der SGV könnte bis auf Platz zwei klettern

Die Vorbereitung war in Ordnung. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, wie weit wir sind, aber die wird man erst am Sonntag beantworten können“, weiß Coach Björn Kugler vom SGV Murr.

Der Tabellenfünfte der Staffel A1 Enz-Murr tritt am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Hochberg/Hochdorf an und könnte mit einem klaren Sieg in diesem Nachholspiel theoretisch sogar bis auf den zweiten Tabellenplatz klettern. Kugler, der angesichts der Tauwetterprognose fest davon ausgeht, dass man auf dem kleinen Kunstrasen in Hochdorf spielen wird, beklagte jedoch „personelle Probleme im zentralen Bereich“. Mit Marc-André Schubert, der mit Knieverletzung länger auszufallen droht, und André Ziegler fehlen ihm beide etatmäßigen Innenverteidiger. David Werner und Gustav Rapp dürften folglich die aussichtsreichsten Kandidaten für die Plätze im Abwehrzentrum sein.