Marbach/Fußball Der neue Coach kommt aus den eigenen Reihen

Der 42-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied beim FC Marbach und darf daher getrost als „Urgestein“ bezeichnet werden. „Ich war selbst mal Spieler in der zweiten und habe verschiedene Jugendmannschaften trainiert“, erklärt der neue Coach. Dabei hatte er auch einige seiner künftigen Schützlinge bereits unter seinen Fittichen. Daher kam die Idee, Ritter nun die Leitung der zweiten Mannschaft zu übertragen nicht nur vom Vorstand, sondern auch aus der Mannschaft selbst. „Es hilft natürlich, wenn man sich schon kennt. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt“, sagt der Trainer, der die zweite Mannschaft als „Drehscheibe zwischen der ersten und der A-Jugend“ sieht. „Es sollen sowohl die jungen Spieler an den Aktivenbereich herangeführt werden als auch Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft Spielpraxis bekommen, wenn dies nötig ist“, so Ritter. Der Tabellenplatz in der Kreisliga B ist dabei eher zweitrangig. „Natürlich wäre ein Aufstieg wunderschön, aber das ist nicht das primäre Ziel.“