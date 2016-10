In der Kreisliga A1 Enz-Murr (alle Spiele Sonntag 15 Uhr) erwartet der VfR Großbottwar

Tabellenführer TSV Grünbühl. „Ihre Mannschaft ist sehr erfahren und hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Von der Qualität her ist das eigentlich ein Bezirksligist und für uns natürlich ein ganz harter Brocken“, weiß VfR-Coach Perry Zuidema. Nur mit höchster Konzentration könne man gegen den TSV bestehen, „sonst kann es schnell eine Lehrstunde für uns werden“, schärft er seinem jungen Team ein.

Zeigen wie er seine erste Saisonniederlage gegen eben jene Grünbühler in der Vorwoche weggesteckt hat, muss der Tabellenzweite GSV Pleidelsheim,

der die SGM Hochberg/Hochdorf erwartet. Einer wird bei diesem Spiel jedoch nicht dabei sein: Trainer Rolf Hochberger. Denn Hochberger ist für die nächsten zwei Wochen beurlaubt, für ihn wird Co-Trainer Frank Weiden übernehmen. „Über die Gründe möchte ich nichts sagen. Das ist vereinsintern. Klar ist nur: Wir werden nach den zwei Wochen sehen, wie es weitergeht“, erklärt Abteilungsleiter Michael Gohl. Heißt: Von Kündigung bis zur Weiterausführung seines Jobs ist alles möglich.

Heimrecht gegen den TV Neckarweihingen hat der jedoch schon mit einigem Abstand folgende Dritte vom GSV Erdmannhausen.

„Zuhause sind wir noch ungeschlagen. Diese Serie wollen wir natürlich fortsetzen“, sagt GSV-Trainer Florian Eissler. Personell entspannt sich die Lage bei den Erdmannhäusern zumindest etwas, denn Johannes Jäger und Simon Brüchle stehen wieder bereit.

Bei Anadolu Marbach

ist der Vierte TSV Affalterbach

zu Gast. „Anadolu ist für mich eher eine große Unbekannte. Aufgrund der letzten Ergebnisse sind wir sicherlich in der Favoritenrolle“, sagt TSV-Coach Heiko Andiel. In der Defensive hofft er auf den Einsatz des angeschlagenen Avni Balaj. Wenig lief zuletzt beim Aufsteiger aus Marbach zusammen. „Wir müssen endlich wieder einen Dreier einfahren“, fordert Spielertrainer Cem Caliskan, der noch vor der Partie ein „Krisengespräch“ angesetzt hat. Immerhin kann er auf nahezu seinen kompletten Kader zurückgreifen. Zuversichtlich stimmt ihn zudem die Tatsache, dass sein Team bislang gegen die in der Tabelle vorne platzierte Konkurrenz ihre besten Spiele gezeigt hat.

Mit zuletzt zwei Niederlagen im Gepäck erwartet der TSG Steinheim

den Vorjahreszweiten SV Pattonville, der nach verkorkstem Start seit fünf Spielen ungeschlagen ist. „Das Ergebnis ist für mich eher zweitrangig. Wichtig wird sein, dass wir uns endlich wieder über 90 Minuten taktisch diszipliniert präsentieren“, gibt TSG-Trainer Rainer Schreiber vor.

Der schwere Gang zum hochkarätig besetzten Team vom Dersim Ludwigsburg steht dem SGV Murr

bevor. „Favorit sind wir dort nicht, aber wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen“, hofft SGV-Trainer Marcus Ziegler, der allerdings in diesen Tagen mit einer Grippewelle in seiner Kader zu kämpfen hat.

Der FV Oberstenfeld

empfängt den zuletzt im Aufwind befindlichen Aufsteiger SC Ludwigsburg. „Zuhause ist ein Sieg Pflicht. Wir wollen schließlich nicht in die Abstiegszone abrutschen“, sagt FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan und wünscht sich, „dass wir jetzt eine kleine Serie starten“. Personell gibt es aber noch einige Fragezeichen. Vor allem um den Einsatz von Torjäger Ahmet Tiryaki bangt man noch. Letztmals gesperrt zuschauen muss Muhammet Desteki. Noch keine Kunde gibt es vom Verband, was die 1:4-Wertung des abgebrochenen Spiels bei Anadolu Marbach

angeht, gegen die der FVO Einspruch eingelegt hat: „Als ich in dieser Woche mit dem Verband telefoniert habe, sagte man mir, dass noch weitere Stellungnahmen eingeholt werden müssten“, berichtet Kaplan.

Im Spitzenspiel der Kreisliga A1 Unterland ist der Tabellenzweite TGV Beilstein

am Sonntag um 15 Uhr beim Vierten Blau-Weiß Heilbronn zu Gast. „Das ist traditionell ein offensivstarker Gegner, defensiv aber durchaus anfällig. Gegen sie wird es Räume für uns geben“, formuliert TGV-Spielertrainer Manuel Vogt seine Erwartungen. Zwar fehlt seinem Team erneut der verhinderte Torjäger Felix Böttcher, doch hat man quasi aus dem eigenen Bestand Zuwachs für die Defensive bekommen. Wieder fit ist nach langer Auszeit Dennis Hübner, zudem hat man Marc Schaubach von den eigenen A-Junioren vorzeitig hochgezogen. „Er hat ein Riesenpotenzial“, lobt Vogt den vielseitig einsetzbaren Defensivallrounder.

Nach wir vor auf den ersten Saisonsieg wartet in der Kreisliga A2 Rems-Murr die SVG Kirchberg.

Am Sonntag um 15 Uhr bekommt man es auf eigenem Platz mit dem FSV Weiler zum Stein zu tun. „Sie haben einige starke Individualisten, taten sich bei uns aber immer sehr schwer“, hat SVG-Coach Björn Kugler durchaus Hoffnung, dass endlich der Knoten platzt.

In der Staffel B2 Enz-Murr erwartet Tabellenführer TSV 1899 Benningen II

um 13.15 Uhr den FC Marbach II.

„Die Rivalität mit den Benningern ist groß. Ich rechen daher mit einem sehr kampfbetonten Spiel“, blickt FC-Coach José Carneiro auf den Vergleich voraus. Die erste Niederlage, die der Kontrahent in der Vorwoche hinnehmen musste, macht ihn skeptisch. „Ein angeschlagener Boxer ist nie zu unterschätzen“, warnt er.

Zeitgleich steht das Derby zwischen dem TSG Steinheim II

und dem GSV Steinheim

an. „Für beide geht es zwar um nichts, da man nicht absteigen kann und der Zug nach oben längst abgefahren ist, aber eine gewisse Konkurrenz ist da“, sagt GSV-Routinier Yasin Acikabak. Sehr gut sei die Integration der Flüchtlinge aus Gambia verlaufen, die seit dem vergangenen Winter beim GSV spielen. „Mit Basiru Sey, Mustaiha Touray, Lamin Sawaneh und Ebrima Suwareh gehören vier von ihnen längst zum festen Stamm. Auch die Verständigung klappt inzwischen gut, zumal Suwareh wenn nötig übersetzen kann“, erzählt Acikabak.

Die übrigen Spiele lauten: VfR Großbottwar II – Sportfreunde Mundelsheim 06, FV Oberstenfeld II – GSV Höpfigheim,GSV Pleidelsheim II

– TuS Freiberg (alle 13.15 Uhr), SGV Freiberg II – SGV Murr II

(15 Uhr). In der Staffel B3 spielen: FSV Oßweil II – GSV Höpfigheim II

(13.15 Uhr) und SpVgg Schlößlesfeld – TSV Affalterbach II

(15 Uhr).