Marbach/Fußball Der GSV Erdmannhausen verliert weiter an Boden

Schon um 12.30 Uhr wird die Partie des GSV Pleidelsheim

beim SV Kornwestheim II angepfiffen. Für GSV-Trainer Roberto Raimondo ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Ihr Spielertrainer Daniel Biedermann war früher Kapitän in von mir tranierten Teams“, erzählt er und gesteht, er habe noch „fast täglich“ Kontakt zum SVK. Wieder zur Verfügung stehen Robin Bender und Aaron Hachmann, doch ob sie auch auflaufen, lässt Raimondo offen: „Die anderen haben es gut gemacht.“ Bestätigt hat sich die bittere Diagnose bei Robin Fausel, der seinen dritten Kreuzbandriss erlitt.

Heimrecht gegen die SGM Hochberg/Hochdorf hat um 15 Uhr der FV Oberstenfeld.

„Wenn du gewinnst, steigt sofort die Stimmung im Training“, berichtetFVO-Coach Fethi Asar nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien. Deutlich schlagkräftiger dürfte seine Elf am Sonntag sein, denn Ahmet Tiryaki sowie die „drei Muhammets“ – Kodal, Sagis und Desteki – kehren zurück.

Gewinnen, und zwar ohne Wenn und Aber, lautet zeitgleich das Motto für den VfR Großbottwar

gegen Schlusslicht TSV Ludwigsburg. „Wenn wir aus dem Spiel und dem folgenden gegen Neckarweihingen keine sechs Punkte holen, haben wir es auch nicht verdient, noch vom Klassenerhalt zu reden“, sagt VfR-Coach Marc Reinhardt ohne Umschweife.

Beim Tabellenzweiten TSV Talheim ist in der Kreisliga A1 Unterland am Sonntag um 15 Uhr der TGV Beilstein

zu Gast.

In der Staffel A2 Rems-Murr gewann die SVG Kirchberg

am Donnerstag mit 3:1 (2:0) bei Schlusslicht SK Fichtenberg und sollte den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche haben. „Zu 99 Prozent sind wir durch“, glaubt auch SVG-Torjäger Adrian Eckert, der das 1:0 auf kuriose Weise erzielte: „Der Torwart fängt den Ball, glaubt aber, der Schiedsrichter hätte Abseits gepfiffen und legt ihn hin. Den Pfiff gab es aber gar nicht und ich konnte den Ball ins Tor schieben“, schmunzelte Eckert hinterher. Danny Bensch legt noch vor der Pause nach und mit Steve Riedels 3:0 (75.) war das Spiel entschieden. Am Sonntag (15 Uhr) muss die SVG zum TSV Lippoldsweiler.

In der Kreisliga B2 Enz-Murr hat Anadolu Marbach

mit einem 4:0 (3:0) beim GSV Erdmannhausen II

die Tabellenführung übernommen. Drei Punkte liegt man vor dem TSV 1899 Benningen II, der aber noch ein Nachholspiel hat. In Erdmannhausen hatte Anadolu nur zu Beginn Probleme, doch dann schossen Kevin Bürkle (11.) sowie zweimal Michele Soldo (17., 27.) schnell einen den beruhigenden 3:0-Vorsprung heraus. Kurz darauf wurde wegen eines Gewitters unterbrochen. „Die Pause tat uns gar nicht gut, denn dann war der Gegner spielbestimmend, auch wenn unser Sieg nie in Gefahr geriet“, berichtete Spielertrainer Cem Caliskan, der höchstpersönlich per Freistoß für den 4:0-Endstand sorgte. Am Sonntag erwartet man um 15 Uhr den Tabellenvorletzten DJK Ludwigsburg III. Bei eben jener DJK-Dritten gewann der VfR Großbottwar II

mit 3:1 (2:0). Zweimal Maximilian Preiss (5., 44.) sowie Spielertrainer Davide Pintus (85.) trafen für Großbottwar.

Am Sonntag spielen dann zudem: Sportfreunde Mundelsheim 06

– FV Ingersheim II (11 Uhr), FV Oberstenfeld II

– Club L’Italiano Großbottwar,

SGV Murr II

– TSG Steinheim,

GSV Erdmannhausen II

– FC Marbach II

(alle 13 Uhr), TuS Freiberg – GSV Pleidelsheim II

und GSV Höpfigheim

– TSV 1899 Benningen II

(beide 15 Uhr).

In der Kreisliga B3 baute der TSG Steinheim II

mit einem 3:1 (3:0) beim MTV Ludwigsburg II seine Tabellenführung auf vier Punkte aus. Marcel Fahr, Tobias Feuchtner und David Satono trafen schon in der ersten halben Stunde für Steinheim. „Danach kann es auch zweistellig ausgehen“, bemängelte Trainer Rainer Schreiber die Effektivität.

Mit 2:2 (0:1) trennte sich der GSV Höpfigheim II

von der KSV Hoheneck II. Fabian Bochmann (51.) und Patrick Hofmann (60.) sorgten für die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Höpfigheimer.

Am Sonntag spielen dann: DJK Ludwigsburg II – TSV Affalterbach II

(12.45 Uhr), FSV Oßweil II – TSG Steinheim II

und GSV Höpfigheim II

– SpVgg Schlößlesfeld (beide 13 Uhr).