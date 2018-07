Marbach/Fußball Der Gastgeber und Favorit darf nach engem Finale feiern

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir haben im Turnier aus dem Spiel heraus kein Gegentor kassiert, und im Finale waren wir nicht schlechter als Marbach. Eher sogar besser“, meinte Murrs neuer Coach Marc Reinhardt, dessen Elf es damit verpasste, erstmals seit 1989 wieder dieses Turnier zu gewinnen.

Ebenso wie das Finale wurde auch die Partie um Rang drei im Elfmeterschießen entschieden. Zuvor hatten die Zuschauer von den A-Ligisten GSV Pleidelsheim

und GSV Erdmannhausen

ein wahres Torfestival gesehen. 4:4 hieß es nach der regulären Spielzeit – beide Offensivreihen scheinen für die Saison also bestens vorbereitet zu sein, während die Abwehrreihen doch noch Arbeit vor sich haben dürften. Denn so ziemlich jeder Angriff mündete gleich in eine gefährliche Torchance.

Erdmannhausen war nach Toren von Kapitän David Fögele 2:0 in Führung gegangen – er hatte jeweils hohe Hereingaben von Dominik Gallert verwertet (4., 15.). Auch Pleidelsheim war stets gefährlich, das Team belohnte sich dafür mit dem 1:2 durch Robin Bender (18.) und dem Ausgleich durch Maximilian Singer (22.). Sekunden nach der Pause ging dann erneut Erdmannhausen in Führung – Marius Heusel traf. Aaron Hachmann glich für Pleidelsheim jedoch erneut aus (40.), und der eingewechselte Jan Schneider drehte gar das Spiel (54.). In der zweiminütigen Nachspielzeit traf aber Erdmannhausens Johannes Brauer doch noch zum 4:4. Das spannende Elfmeterschießen gewann schließlich Pleidelsheim denkbar knapp mit 9:8.

„Es war schade, dass wir in der Vorrunde nur zwei Spiele hatten. Zudem hätten wir, wäre Benningen mit seiner Ersten angetreten, gegen drei Ligakonkurrenten gespielt. Das ist nicht Sinn und Zweck dieses Turniers“, so Pleidelsheims Trainer Roberto Raimondo, der im Gruppenspiel gegen Murr gleich sechs neue Spieler aus der A-Jugend einsetzte und sich auch sonst nicht in die Karten schauen lassen wollte. Denn beide Teams begegnen sich bereits wieder beim Ligaauftakt in drei Wochen.

Auch Erdmannhausens Trainer Erkan Savun nutzte das Turnier, um zu testen: „Die Ergebnisse waren Nebensache. Es war klar, dass uns noch die Kraft, die Spritzigkeit und die nötige Taktik fehlen. Wichtig war mir, dass die Jungs immer in Bewegung sind. Und mit Platz vier sind wir zufrieden.“

Früher ausgeschieden waren jeweils die B-Ligisten: in der Dreiergruppe der TSV 1899 Benningen II,

in der Vierergruppe der VfR Großbottwar

und der GSV Höpfigheim.