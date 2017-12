Marbach/Fußball Der FC muss sich einen neuen Trainer suchen

Marbach - Der FC Marbach muss sich zur nächsten Saison einen neuen Trainer suchen. Christian Seeber wird seine Tätigkeit beim Fußball-Bezirksligisten im Sommer nach dann dreieinhalb Jahren beenden. Dies teilte der Coach zunächst der Vereinsführung und am Donnerstagabend auch der Mannschaft mit. „Es war eine schwierige und gut durchdachte Entscheidung“, sagt Seeber, der von „drei unglaublichen Jahren“ spricht, für die er dem Club ausdrücklich danke. Beeinflusst worden sei die Entscheidung durch den seit Mitte des Jahres extrem beschwerlichen Anfahrtsweg von seinem Wohnort Leonberg-Eltingen nach Marbach und zurück über die Dauerbaustelle am Engelberg-Tunnel. Seeber hat hier regelmäßig Fahrzeiten von mehr als einer Stunde, zudem steht ab 2018 die Tunnelsanierung mit einem Zeitfenster von fünf Jahren an – eine Besserung der Situation ist also nicht in Sicht. „Das geht seit dem Sommer so, da bleibt wahnsinnig viel Energie auf der Straße. Daher geht mir das bereits seit dem Sommer durch den Kopf“, erklärt der scheidende Marbacher Coach.