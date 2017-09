Marbach/Fußball Der FC möchte seine Heimbilanz aufpolieren

Das führte auch zu mehr Konstanz in den Leistungen: Während Marbach in den ersten Spielen wie gegen Benningen, Höfingen und Löchgau jeweils nur in einer Halbzeit überzeugen konnte, „waren wir zuletzt gegen Croatia Bietigheim und 08 Bissingen II über 80 Minuten stark“, lobt Seeber. Entsprechend gut sei gerade auch die Stimmung im Team. „Alle sind heiß aufs Kicken“, hat der Coach im Training wahrgenommen. Zählen dürfte dazu auch Torjäger Nesreddin Kenniche, der vor einem Jahr in einer Partie gegen Perouse gleich fünf Treffer erzielt hat.

Verbessern möchte sich der FC natürlich dennoch: unter anderem im Angriff. Denn der Tabellendritte erspielte sich auch zuletzt in Bissingen reihenweise Tormöglichkeiten, nutzte aber nur einen Bruchteil davon. Aufzupolieren gilt es auch die Heimbilanz von bislang nur einem Sieg aus drei Spielen. Auch auf ein zu-Null-Spiel warten die Schillerstädter noch vergeblich. „Ein Sieg wäre natürlich toll, auch da wir damit vor den anderen Spielen am Sonntag vorlegen würden“, hofft Christian Seeber auf einen kleinen psychologischen Vorteil.