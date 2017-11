Marbach/Fußball Der FC Marbach will unbedingt oben dran bleiben

Ein weiterer Ansporn ist für den Coach und sein Team die Tatsache, dass man bislang die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist. „Das wollen wir auch bleiben“, sagt Seeber. Sechs Partien hat man in der Fremde absolviert, alle sechs gewann man. Das siebte Auswärtsspiel soll nun nicht die Bilanz kaputt machen. Gewarnt ist man aber. „Flacht ist eine offensive Mannschaft, die von den Ergebnissen her in den vergangenen Wochen etwas gebeutelt ist. Sie haben zum Teil unglücklich verloren, was aber auch daran lag, dass sie verletzungsmäßig etwas Probleme hatten“, hat Christian Seeber beoachtet. Er ist sich sicher: „Sie werden jetzt versuchen, uns nach der Niederlage gegen Bietigheim zu verunsichern.“ Doch auf dieses Geplänkel wollen sich die Marbacher erst gar nicht einlassen. „Wir müssen unser Spiel durchbringen“, meint der Coach, der diese Woche ein paar angeschlagene Spieler zu beklagen hat.

Emanuel di Natale ist nach Muskelproblemen zwar wieder im Training und wird wohl auch spielen, ganz auf der Höhe ist er aber noch nicht. Ebenso wie Björn Rewitzer, der diese Woche mit seinem Knöchel zu kämpfen hatte, und Chris Benz, der eine Wadenverletzung hat. Sicher fehlen werden am Samstag weiterhin Luca Heinrich (Bänderdehnung) und Maximilian Jonas. „Max hat eine Entzündung in der Schulter. Das wird wohl länger gehen“, berichtet Seeber, der ansonsten meint: „Es gibt einige Blessuren, aber wir haben genügend Spieler und fahren nach Flacht, um zu gewinnen. Und nichts anderes.“