Marbach/Fußball Der FC Marbach macht es nur kurz spannend

Marbach - Bei einem 8:4 in einem Pokalspiel denkt man ja im ersten Moment an ein Elfmeterschießen. Und es hätte auch gepasst, schließlich hatte B-Ligist Spvgg Weil der Stadt sich in vier Runden dreimal per Shoot out durchgesetzt und so das Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals erreicht. Doch der FC Marbach schaffte es am Mittwochabend in Weil der Stadt, in den regulären 90 Minuten dieses Ergebnis zu erzielen.