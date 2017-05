Marbach/Fußball Der FC Marbach kann einen Big Point landen

Dass ein Sieg gegen den Tabellenelften aber keine Selbstverständlichkeit ist, das mussten die Schillerstädter beim 0:4 im Hinspiel erfahren. „Da haben sie uns schön den Schneid abgekauft“, erinnert sich Seeber. „Nach einem Doppelschlag lagen wir zur Pause 0:2 hinten. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns dann viel vorgenommen, und mit der ersten Aktion fällt das 0:3. Da war die Messe gelesen.“ So etwas darf natürlich im Rückspiel nicht wieder passieren. Dazu gilt es, sich gut auf den Gegner einzustellen. „Riexingen ist brutal zweikampfstark und steht sehr diszipliniert. Da wird es richtig zur Sache gehen“, kündigt der FC-Coach an. Er erwartet, dass die SGM seine Mannschaft kommen lässt, um dann nach Balleroberungen ihre schnellen Stürmer ins Spiel zu bringen. Die Marbacher müssen also vor gegnerischen Kontern auf der Hut sein. Und vor allem dürfen nicht wieder solche Fehler passieren, wie zum 2:1 in Benningen. „Wir hatte nach dem 2:0 ja alles im Griff, haben den Gegner dadurch aber wieder ins Spiel geholt. So etwas geht natürlich nicht“, so Seeber.

Die Personalsituation hat sich im Vergleich zur Vorwoche kaum geändert. Lediglich Benedikt Schreckenberger, der in den vergangenen Wochen Philipp Bez in der Innenverteidigung sehr gut vertreten hat, macht Sorgen. „Er hat am Montag im Training einen Ball ins Gesicht bekommen. Das sah zunächst gar nicht so heftig aus. Aber es ist wohl doch schlimmer als zunächst gedacht. Nach aktuellem Stand ist sein Einsatz eher unwahrscheinlich“, erklärt Christian Seeber. Da trifft es sich gut, dass Bez ja bereits in Benningen schon wieder auf der Bank saß und im Ernstfall wieder spielen könnte. Ansonsten wird von den Verletzten wohl keiner ins Team zurückkehren. „Luca Heinrich ist zwar wieder im Lauftraining. Aber für das Spiel am Samstag rechne ich noch nicht wieder mit ihm,“, so Seeber.