Marbach/Fußball Der FC Marbach ist raus aus dem Bezirkspokal

Bereits nach drei Minuten waren die Gäste aus Merklingen am Mittwoch in Führung gegangen. Nach einem Standard traf Uwe Eberhard. „Da haben wir geschlafen“, redete Seeber gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Danach waren wir dann aber am Drücker, hatten gefühlte 70 bis 80 Prozent Ballbesitz und ein paar gute Schussmöglichkeiten“, so der Coach. Das Problem: So wirklich zingend war nichts. „Richtig gefährlich sind wir kaum geworden – nur einmal in der ersten Halbzeit“, hatte auch der Marbacher Coach beobachtet. In der 44. Minute war das. Nach einer Flanke von Dominik Weinzierl an den lange Pfosten legte Kordian Zieba den Ball ab auf den perfekt positionierten Nesreddin Kenniche, der schließlich nur noch den Fuß zum 1:1-Ausgleich hinhalten musste.

Nach Wiederanpfiff blieb der FC am Drücker, während sich der Gast aus Merklingen quasi im eigenen 16er einigelte. „Sie hatten eine gute Ordnung und haben stets auf Konter gelauert. Dadurch waren sie immer gefährlich“, meinte Seeber. Ein individueller Fehler war es dann aber und kein Konter, der den Gästen die 2:1-Führung ermöglichte. „Da haben wir im 16er den Ball verloren und quasi aus dem Nichts das Gegentor bekommen“, ärgerte sich der Trainer. Sein eigenes Team versuchte indes viel, war aber einfach nicht richtig zwingend. Hier mal ein Schuss von Emanuele di Natale, da einer von Angelo de Capua – „das waren meist Einzelaktionen, aber keine herausgespielten Chancen“, fand Seeber, der jedoch froh war, als sein Team in der Nachspielzeit der Partie doch noch den 2:2-Ausgleich erzielte. Philipp Bez hatte den Treffer mit einem Pass auf die Außenbahn zu Angelo de Capua eingeleitet. Der Flügelstürmer legte den Ball dann quer an den langen Pfosten zu Timo Binder, der das runde Leder nur noch eingrätschen musste (93.). Durch diesen Treffer ging es weiter, und zwar direkt ins Elfmeterschießen. Hier hatte der FC am Mittwoch aber wie bereits beschrieben kein Glück – und das Aus im Bezirkspokal war besiegelt.