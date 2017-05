Marbach/Fußball Der FC Marbach II und der GSV Höpfigheim machen Boden gut

Und beide Teams haben ihre Hausaufgaben gemacht: Der FC Marbach II

feierte beim FV Oberstenfeld II

einen 6:1-Sieg. „Die erste Halbzeit war allerdings die schlechteste der gesamten Saison“, nahmFC-Coach José Carneiro kein Blatt vor den Mund und fügte an: „Wir haben nach fünf guten Minuten Ernsthaftigkeit, Spielfluss, einfach alles komplett verloren.“ So ging der FVO nach 20 Minuten per Strafstoß durch Giuseppe Ierdardi in Front. Doch bereits eine Minute später sorgte Nicola de Pilla, der laut Carneiro nach seiner Suspendierung aus der Ersten „nun für die Zweite aktiv ist“, für den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, das Tempo hochzuhalten. Auf sehr tiefem Rasen war der Gegner schnell kraftlos“, so der Coach. Hajrudin Neslanovic sorgte so für den Führungstreffer zum 2:1 (51.), dann traf de Pilla noch viermal. „Für uns war das ein Pflichtsieg, der noch höher hätte ausgehen können. Aber die Tore können wir im Kampf um Platz zwei gut brauchen“, so Carneiro.

So klar der Sieg des FC ausfiel, so knapp ging es im Spiel zwischen dem gastgebenden GSV Pleidelsheim II

und dem GSV Höpfigheim

zu. In der Schlussminute, genauer gesagt, mit der letzten Aktion des Spiels, traf Sandro Kraft für die Höpfigheimer zum 1:0-Sieg. „Bevor wir so in die Bredouille kommen, müssen wir eigentlich in den letzten fünf Minuten des Spiels selbst drei hundertprozentige Chancen verwandeln“, ärgerte sich Marc Müller, der Pleidelsheimer Coach, dessen Elf den zweifelhaften Titel als zweit-schlechteste Offensive der Liga trägt. „Vom Spielerischen her war das heute wieder absolut ausgeglichen, aber wir haben einfach keinen, der die Dinger vorne reinmacht.“