Marbach/Fußball Der FC Marbach bleibt oben dran

Die zweite Halbzeit brachte dann wesentlich mehr Gefahr auf beiden Seiten, allerdings häufiger in Richtung Aldinger Tor. So eroberten Marco Djurdjevic und Kenniche in der 56. Minute gemeinsam im Mittelfeld den Ball, Letzterer ließ dann noch zwei Gegner aussteigen und erzielte aus etwa zwölf Metern das 2:0 für den FC. Zwei weitere gute Chancen durch Kenniche und de Capua in der 62. und 64. Minute blieben ungenutzt, woraufhin es in der 70. Minute nochmal kurzzeitig spannend wurde. Nach einem Aldinger Abschlag waren beideFC-Innenverteidiger zu weit aufgerückt, der herauseilende Komenda wurde ausgespielt und der Ball zappelte im Marbacher Netz. Doch vom Anspielpunkt weg kam der nächste Gästeangriff, den Kordian Zieba aus 14 Metern fast schon erfolgreich abschloss. Sein Schuss kam jedoch genau auf den Aldinger Schlussmann. Die kurz darauf folgende Ecke verwertete Philipp Bez aber zum vorentscheidenden 3:1.

Endgültig durch war das Ganze dann in der 77. Minute, als Angelo de Capua einen Fehlpass im Mittelfeld direkt in seine Füße dankend annahm, um das 4:1 z erzielen. Es folgten noch weitere Chancen auf beiden Seiten, wobei die FC-Defensive die meisten Angriffe doch recht souverän abwehrte. Lediglich in der 87. Minute kam nach einem Missverständnis ein Aldinger frei zum Schuss und betrieb damit noch Ergebniskosmetik. „Aber insgesamt war unsere Abwehr heute sehr stark. Und das war die Basis für den verdienten Sieg. Denn dass wir vorne immer gefährlich sind, das wissen wir ja“, analysierte Trainer Christian Seeber den dreifachen Punktgewinn.

FC Marbach:

Komenda – Bez, Rewitzer, Weinzierl, Yildirim – Zieba, Leibold, Fees (79. Binder), Vogel (46. Djurdjevic) – de Capua, Kenniche (92. Schreckenberger).