Marbach - Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr hat es auch den TSV 1899 Benningen II

erwischt: Mit einem 0:1 beim GSV Höpfigheim

kassierte man die erste Niederlage, bleibt aber Tabellenführer. Nachdem die Benninger schon in der Vorwoche nur zu einem Remis gekommen waren, ist es an der Spitze damit wieder deutlich enger geworden. Ein Alleingang der TSV-Zweiten, nach dem es noch vor 14 Tagen aussah, scheint vom Tisch. Denn in der etwas verzerrten Tabelle hat nun sogar der GSV Höpfigheim als Sechster mit noch zwei Spielen weniger wieder Anschluss hergestellt. Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg des GSV gelang Sandro Kraft das goldene Tor (35.). Nach einer Freistoßflanke Marcel Knicks hatte Tobias Kammerer per Kopf verlängert und Kraft netzte am zweiten Pfosten ein. „Wir standen in der Defensive sehr gut und haben kaum etwas zugelassen“, war GSV-Trainer Werner Wägerle hochzufrieden, dessen Elf jedoch bei zwei Aluminiumtreffern der Gäste mit dem Glück im Bunde war.

Als letzte Mannschaft noch ungeschlagen ist nun der Tabellenzweite VfR Großbottwar II,

der jedoch ebenfalls zwei Partien weniger ausgetragen hat. Nach zwei spielfreien Wochenenden hatte die VfR-Zweite bei ihrem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg beim SGV Murr II

jedoch einigen Sand im Getriebe. „Wir haben heute kein gutes Spiel abgeliefert“, räumte ihr Coach Luigi Piu hinterher ein. Marcel Behrend brachte Großbottwar zwar früh per Elfmeter in Führung (7.), doch schon bald verlor man den Faden. „Bei uns lief zwar spielerisch wenig zusammen, aber mit langen Bällen wurden wir immer wieder gefährlich“, berichtete Murrs Trainer André Holzwarth, für dessen Elf Francesco Scilingua in der ersten Hälfte am Pfosten scheiterte. Robin Fessler glich dann nach Wiederanpfiff per Freistoß aus (50.). Per Direktabnahme nach einem Eckball erzielte Routinier Thomas Schwerthalter jedoch das 2:1 (70.) für die Gäste.

Ebenfalls zu den Top-Sechs gehört der FC Marbach II,

der sich gegen den TSG Steinheim II

mit 3:2 (0:1) durchsetzen konnte. Da man nach wie vor keinen gelernten Torhüter in Kader hatte, stand bei der FC-Zweiten mit Alexander Kouimelis schon zum dritten Mal ein anderer Feldspieler zwischen den Pfosten. Beim 0:1 durch Andreas Dehne (33.) machte er keine gute Figur. Benedikt Schreckenberger glich für die überlegenen Marbacher nach der Pause aus (55.), doch per Elfmeter, den Cihan Özkaya verwandelte (59.), schlug Steinheim noch einmal zurück. Eldin Arifi (69.) und Dominic Skara (82., Elfmeter) schossen die FC-Zweite dann aber zum Sieg. Sein Debüt bei den Marbachern feierte der perspektivisch fürs Bezirksligateam eingeplante Rino Hoxhaj.

Mit 1:1 (0:1) endete die Begegnung zwischen den Sportfreunden Mundelsheim 06

und dem GSV Pleidelsheim II.

Bei der personell gebeutelten GSV-Zweiten kam sogar Vorstand Michael Gohl zum Einsatz. Durch Simon Fröhlich führte man zur Pause, doch Gökhan Alici glich später für die Mundelsheimer aus.

Chancenlos war das Team des FV Oberstenfeld II

beim TuS Freiberg und musste sich nach 90 Minuten mit 1:6 (0:4) geschlagen geben. Danish Amidi betrieb mit seinem Treffer für die FVO-Zweite zumindest etwas Ergebniskosmetik.

Kampflos zu drei Punkten kam der GSV Steinheim,

da Gegner Anadolu Marbach II

aufgrund Personalmangels nicht antrat. Das Spiel wird mit 3:0 für den GSV gewertet. Die Anadolu-Zweite hat somit ihr zweites Spiel abgesagt, ein drittes Mal wäre mit dem Ausschluss aus dem Wettbewerb gleichbedeutend.

In der Parallelstaffel B3 siegte der GSV Höpfigheim II

mit 2:1 (2:0) gegen den SV Kornwestheim III. Benjamin Baeck (6.) und Jan Dambach (31.) trafen für den GSV, der den Anschlusstreffer erst in den Schlussminuten hinnehmen musste.