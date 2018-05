Marbach/Fußball „Den Tabellenersten will man unbedingt schlagen“

Marbach - Drei Spiele sind in der Fußball-Bezirksliga noch zu absolvieren. Drei Spiele sind es für den FC Marbach also, die über den Verbleib in der Bezirksliga oder den Gang in die Aufstiegs-Relegation entscheiden. Blickt man realistisch auf die Tabellensituation, „müsste schon sehr viel passieren, dass wir noch auf den Relegationsplatz klettern“, sagt Andreas Wick, der Coach der drittplatzierten Marbacher. „Theoretisch ist Platz zwei aber natürlich noch drin“, meint er weiter. Denn vier Punkte hat der FC aktuell bei noch neun zu vergebenen Punkten Rückstand auf Croatia Bietigheim, die auf dem zweiten Platz stehen. Um im Rennen zu bleiben, muss am Sonntag also ein Sieg her.