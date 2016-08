Marbach - Auch nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hatte, konnte sich Christian Seeber noch nicht so richtig entscheiden, ob das 2:2 (2:0) des FC Marbach beim SV Kornwestheim am Mittwochabend nun ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte waren. „Natürlich hätten wir den Sack zumachen müssen. Wenn Nesreddin Kenniche kurz nach der Pause das 3:0 macht, dann ist das Ding durch“, fand der Coach der Schillerstädter. „Andererseits hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, dass Kornwestheim eine richtig gute Truppe hat. Es war ein heißumkämpftes und sehr gutes Bezirksligaspiel. Und wenn wir nicht so gut dagegengehalten hätten, dann hätten wir die Partie nach dem 2:2 in der Schlussphase durchaus noch verlieren können. Jetzt wollen wir natürlich am Sonntag gegen Münchingen gewinnen und damit den Punkt vom Mittwoch versüßen.“

Die erste Halbzeit in Kornwestheim hatte klar den Marbachern gehört. Bereits in der sechsten Minute hatte Haiko Eggert nach einer Ecke die erste große Chance. Während der Ball in dieser Situation aber noch neben dem SVK-Tor landete, machte es der FC-Innenverteidiger in der 13. Minute besser. Erneut nach einer Ecke köpfte er die Kugel unhaltbar in die Maschen. Die Schillerstädter waren auch in der Folge das bessere Team und belohnten sich in der 39. Minute mit dem 2:0. Bei einem Konter schickte Nesreddin Kenniche mit einem Steilpass den schnellen Angelo de Capua auf die Reise, der ließ SVK-Keeper Janusz Liermann keine Chance.

Kurz nach der Pause hatte dann Kenniche die von Christian Seeber bereits erwähnte Großchance. Doch der FC-Stürmer traf nur die Latte. In der Folge kamen die Kornwestheimer nun immer besser ins Spiel. „Zudem hatten wir das Problem, dass wir kaum wechseln konnten. Nicola de Pilla hatte ich zur Pause gebracht, Pawel Dregan war angeschlagen, und ansonsten saßen nur A-Jugendliche auf der Bank“, erklärte Seeber. Und so kamen die Platzherren durch Treffer in der 61. und 80. Minute noch zum Ausgleich. „Letztlich hat sich Kornwestheim durch die starke zweite Hälfte den Punkt auch verdient“, räumte der FC-Coach ein.

Gegen den TSV Münchingen sollen nun am Sonntag um 15 Uhr aber wieder drei Punkte eingefahren werden. Doch obwohl der Landesligaabsteiger bislang noch keinen einzigen Zähler geholt hat, sieht Christian Seeber diese Partie keinesfalls als Selbstläufer: „Die Saison ist noch zu jung und die Liga zu ausgeglichen, um da schon eine Mannschaft als Abstiegskandidaten abzustempeln.“ Doch er erwartet, dass der TSV eher defensiv eingestellt sein wird. Personell wird die Lage beim FC kaum besser sein als am Mittwoch. Marco Caniglia ist weiterhin gesperrt, lediglich Christian Benz wird aus dem Urlaub zurück erwartet und könnte den Kader wieder verstärken.

FC Marbach:

Wendler – Weinzierl, Eggert, Bez, Yildirim – Fees, Leibold, Zieba – Kodal (46. de Pilla), de Capua, Kenniche.