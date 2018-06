Marbach/Fußball Dem FC Marbach gehen die Spieler aus

Dass die Benninger ein ernstes Wort um den direkten Wiederaufstieg mitmischen werden, dafür will auch Björn Rewitzer sorgen. Der lange Innenverteidiger, der beim FC in der vergangenen Saison zusammen mit Philipp Bez das Kernstück der Abwehr bildete, wechselt ebenfalls zum TSV. Und noch ein Marbacher tauscht das rechte gegen das linke Neckarufer: Abwehrspieler Benedikt Schreckenberger schließt sich de Capua und Rewitzer an.

Die Liste der Abgänge ist aber noch länger: Tim Vogel geht laut der FC-Homepage zurück zu 07 Ludwigsburg. Der erst vor einem Jahr nach Marbach gekommene Emanuele di Natale will seine Fußballschuhe komplett an den Nagel hängen. Fast schon dramatisch ist die Situation im Tor. Konrad Laing steht studienbedingt nicht mehr zur Verfügung. Ob und wann die verletzten Dennis Wendler und Patrick Demut wieder spielen können, steht in den Sternen. Und Alexander Komenda plant kurz nach Beginn der Saison eine längere Reise und würde dann erst zur Rückrunde wieder da sein. Der FC Marbach muss also auch hier dringend Ersatz finden. Zumindest quantitativ ist der Verein dabei, die Abgänge zu kompensieren. „Marcel Scharnach vom TV Aldingen, Christian Linke vom GSV Erdmannhausen und Marco Brunner aus Ingersheim kommen zu uns“, sagt die Vereinsvorsitzende Sibylle Wieland. Zudem würden der zuletzt studienbedingt weggegangene Bastian Feilner sowie Seyithan Erdogan, Lukas Danner (zuletzt SVG Kirchberg) und Toni La Macchia (TSV Grünbühl) zurückkehren. Doch das sind allesamt natürlich keine Spieler, die Hochkaräter wie Nesreddin Kenniche, Angelo de Capua, Steffen Leibold, Philipp Bez oder Björn Rewitzer qualitativ ersetzen können. Sibylle Wieland sieht das allerdings etwas anders: „Der FC Marbach setzt auf junge Spieler mit Qualität und Charakter, die vom neuen Trainer ausgebildet werden. Zudem sind wir noch in guten Gesprächen mit je zwei Hochkarätern aus der Verbands- und Landesliga. Damit hätten wir dann den gewünschten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Ich hoffe, dass da bald der erste zusagt und die anderen dann mitzieht, quasi eine Kettenreaktion.“ Ähnlich wie dies bei den ganzen Abgängen jetzt passiert sei.

Insgesamt sei „in der gesamten Bezirksliga eine große Unruhe“, so die FC-Vorsitzende. „Für uns ist das sehr unglücklich gelaufen. Wir hatten von einem Großteil der Mannschaft bereits frühzeitig die Zusagen. Aber es ist sehr schade, dass ein Wort oder gar eine schriftliche Vereinbarung heutzutage anscheinend nichts mehr wert ist“, kritisiert Wieland das Verhalten einiger Spieler. Dennoch sei sie zuversichtlich, „dass wir nächste Saison eine schlagkräftige Mannschaft haben werden. Auch die verbliebenen Spieler, die zum Verein stehen, unterstützen uns hier.“ Der neue Trainer Niko Koutroubis sei in die Gespräche mit den potenziellen Neuzugängen voll eingebunden, ist momentan aber im Urlaub und war daher am Freitag für eine Stellungnahme zur Situation beim FC Marbach nicht erreichbar.