Marbach/Fußball „Das ist vielleicht unser bisher wichtigstes Spiel“

Marbach - Die Ausgangslage für das Bezirksliga-Spiel des FC Marbach am Sonntag um 14.30 Uhr beim SV Pattonville birgt viel Spannung. Beide Mannschaften stecken tief drin im Abstiegskampf – Marbach steht am Tabellenende, Pattonville nur zwei Plätze davor. Gewinnt der FC, zieht er mit dem SVP nach Punkten gleich. Andersherum kann Pattonville natürlich bis auf sechs Punkte davonziehen. Eine Partie also, die gerne als richtungsweisend bezeichnet wird. „Für uns ist das natürlich ein elementar wichtiges Spiel, vielleicht sogar unser bislang wichtigstes“, ist sich Marbachs Trainer Niko Koutroubis der Bedeutung bewusst. Entsprechend angespannt seien auch manche Spieler, anderen sei es weniger anzumerken. „Da haben wir verschiedene Spielertypen“, hat Niko Koutroubis festgestellt.