Marbach/Fußball Christian Seeber schmeißt vorzeitig hin

Der plötzliche Abschied ist umso problematischer, als bereits am Mittwochabend das Nachholspiel gegen die SKV Rutesheim II auf dem Programm steht. Zumindest in dieser Partie wird Co-Trainer Haiko Eggert das Kommando an der Seitenlinie übernehmen. Er könnte auch die von Vereinsseite angedeutete interne Lösung bis zum Saisonende sein. Bei einer Niederlage würde der Rückstand von neun beziehungsweise elf Punkten auf die beiden Spitzenteams von Croatia und Germania Bietigheim zementiert, alle Teams hätten dann die gleiche Anzahl Spiele absolviert. Ein Sieg gegen die Rutesheimer ist also quasi Pflicht. Das ist nur leichter gesagt als getan, hat doch die SKV-Zweite zuletzt sieben Spiele in Folge gewonnen und dem FC in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet.