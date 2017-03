Marbach/Fußball Chris Seeber: „Das wird eine geile Sache“

Mit Problemen meint er verletzungsbedingte Ausfälle. Pierre Fees, einer der Stützen im Marbacher Team, fällt an diesem Sonntag beispielsweise sicher aus. „Er hat sich im Spiel gegen Rutesheim kurz vor Schluss am Syndesmoseband verletzt. Das wird etwas längeres“, berichtet Seeber. Und auch Steffen Leibold fehlt definitiv. „Er hat sich ein Band in der Schulter gerissen“, erzählt der Coach. Fragezeichen stehen zudem noch hinter den Einsätzen von Dominik Weinzierl und Kordian Zieba. Weinzierl hat eine Bänderdehnung, Zieba Knieprobleme. Ganz bitter ist die Lage jedoch bei Winter-Neuzugang Maximilian Jonas. „Er hat sich im Testspiel in Warmbronn an der Schulter verletzt und wurde zwischenzeitlich operiert. Er fällt für die restliche Saison aus“, verrät der Marbacher Trainer. Des Weiteren gebe es mehrere kleine Blessuren bei einigen Spielern. „Tagesverletzungen“ wie Seeber sie bezeichnet.

Für den Marbacher Coach ist es zwar ziemlich „ärgerlich, dass man ausgerechnet in so einem Spiel Ausfälle wie bei Pierre Fees hat“. Letztlich sei das aber egal, mit der Situation müsse man jetzt leben. Er ist davon überzeugt: „Es wird heiß hergehen am Sonntag. Das wird eine geile Sache.“ Denn mit Kornwestheim komme die Mannschaft, die zu Recht oben in der Tabelle stehe. „Sie haben vor allem eine Bomben-Offensive“, weiß Seeber, der mit Gäste-Trainer Markus Fendyk seit Jahren ganz eng befreundet ist. „Seine Frau war sogar Trauzeugin bei meiner Hochzeit“, verrät er. Am Sonntag ruht die Freundschaft in den 90 Minuten, dann zählt nur die eigene Mannschaft – und die muss auf besagte Offensive aufpassen. „Mit Dominic Janzer und Predrag Sarajlic haben die Kornwestheimer die beiden Top-Torjäger der Liga vorne drin stehen. Außerdem verfügen sie mit Marco Reichert über einen Spieler, der enorme Geschwindigkeit mitbringt“, warnt Seeber. „In der Abwehr haben sie zudem zwei Haudegen drin. Da müssen wir auch mit klarkommen“, fügt er an. Der Coach macht bei all den lobenden Worten, die er für den Gegner übrig hat, aber auch klar: „Wir haben keine Angst vor Kornwestheim, denn wir sind gut drauf. Wenn wir gewinnen, dann sind wir voll mit dabei. Wenn wir verlieren, haben sie ihren Abstand vergrößert und andere rücken eventuell an uns heran. Alleine das macht es zu einem megainteressanten Spiel, auf das wir uns schon riesig freuen.“ Heißt: Das Herz des Fußballtrainers schlägt bereits höher. Kein Wunder also dass er sagt: „Für solche Partien spielt man Fußball.“