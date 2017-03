Marbach/Fußball Chris Seeber bleibt FC-Trainer

Die FC-Vorsitzende Sibylle Wieland freut sich über die Verlängerung und das damit verbundene Zeichen des Aufbruchs. „Heute ist ein sehr schöner Tag für den FC Marbach. Ich bin überaus glücklich“, sagt sie. Denn: Dem Bleiben von Chris Seeber sollen nun weitere Vertragsverlängerungen folgen. „Wir haben schon einige Gespräche geführt und es sieht ganz gut aus, dass ein Großteil der Mannschaft bleibt“, verrät Seeber. Auch mit auswärtigen Akteuren sei schon verhandelt worden. Fix sei aber noch nichts. Das könnte auch daran liegen, dass aktuell noch nicht klar ist, in welcher Liga der FC Marbach kommende Saison spielt. Das Team mischt derzeit im Spitzenfeld der Fußball-Bezirksliga mit und peilt den Aufstieg in die Landesliga an. Mit 40 Punkten rangiert der FC auf dem zweiten und damit dem Relegationsplatz. Am Sonntag kommt es zum Top-Duell mit dem Spitzenreiter, dem SV Kornwestheim.